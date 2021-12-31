TVE: в Испании словом года стала «вакцина»

В Испании самым популярным и часто используемым словом 2021 года стала «вакцина», передаёт TVE. В конце концов оно обошло 11 своих конкурентов, среди которых были такие слова, как «криптовалюта», «метавселенная» и «экотревожность».
Это одно из слов, которые с конца 2020 года чаще всего писали, видели, произносили и проживали.
ЖЕНЩИНА: Слово года — «вакцина».
ДЕВУШКА: Да, оно достаточно хорошо представляет этот год. И все говорят лишь об этом. На рождественском ужине это было заметно.
Эксперты, не сомневаясь, выбрали его из-за его впечатляющего цитирования в СМИ, а также из-за интереса, которое это слово представляет для языка, поскольку из него появились новые лингвистические образования, например, «график вакцинации», и такие неологизмы, как «вакцинодром».
ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: «Вакцина» — очень старое слово. Его могут выбрать только из-за того, что оно используется чаще остальных.
МОЛОДАЯ ИСПАНКА: Для меня вакцина означает спасение.
ИСПАНКА: Думаю, что нет. «Вакцина» не победит. Скорее уж слово «ковид».
НУРИЯ МЕХИАС РУИС, корреспондент TVE: В конце концов именно «вакцина» обошла 11 других слов, которые также фигурировали в рейтинге. Среди них, например, было слово «криптовалюта».
ИСПАНКА: Я в это слово не верю, поскольку нужно быть достаточно финансово подкованным, чтобы работать с такой валютой.
НУРИЯ МЕХИАС РУИС: …«фахана»…
ЖЕНЩИНА: Это то, из-за чего разросся остров Пальма после извержения.
НУРИЯ МЕХИАС РУИС: …или «отрицатель».
ИСПАНКА: Негатив меня не интересует.
«Экотревожность», «метавселенная», «мегаватты» — вот ещё слова, которые вошли в число самых популярных в этом году.
ПРОХОЖАЯ: К сожалению, если учесть ситуацию с электричеством, то оно актуально.
ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА: «Надоело».
МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА: «Феминизм».
ЖЕНЩИНА: «Надежда».
ДЕВУШКА: «Ограничения».
Эти слова пока в данный список не попали, но, вполне возможно, попадут в следующем году.
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