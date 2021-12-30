Главред: Украина прекратила разработку собственной вакцины от коронавируса
Разработка украинской вакцины против коронавируса, которую проводили львовские учёные из Института биологии клеток национальной академии наук, остановлена из-за отсутствия финансирования. Как пишет «Главред», об этом рассказал руководитель института, академик Андрей Сибирный.
По его словам, учёные свой «план работы выполнили», но когда исследование должно было переместиться в Польшу, всё остановилось. В частности, уже разработанный продукт нужно было исследовать на мышах в Польше, потому что на Украине нет соответствующих лабораторий.
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