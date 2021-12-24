BFM TV: в Бельгии мужчина пытался в девятый раз пройти вакцинацию от COVID-19

13:16
Песков прокомментировал возможную роль Турции в урегулировании на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировал возможную роль Турции в урегулировании ситуации на Украине.
13:15
В МИД России выразили готовность к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности
Россия готова к прямому диалогу с НАТО по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
13:14
Осквернивший портрет ветерана в Москве блогер Юферов получил четыре года колонии
Мосгорсуд приговорил к четырём годам колонии блогера Матвея Юферова по делу об осквернении портрета ветерана Великой Отечественной войны в Измайлове.
13:14
Американский журналист: Загитова — ленивая, Медведева — толстая по словам Тутберидзе
Американский журналист Дэвид Лис оценил интервью российского тренера Этери Тутберидзе в программе «Пусть говорят» на Первом канале.
13:11
В Кремле заявили, что штаб по борьбе с коронавирусом следит за ситуацией с омикрон-штаммом
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса в России.
13:05
Песков: Россия пока не получала фидбэка от стран НАТО по гарантиям безопасности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала обратной связи от стран НАТО по гарантиям безопасности.
13:05
Россия призывает ООН запустить арбитражный трибунал против США из-за дипсобственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша немедленно запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипломатической собственности.
13:02
Захарова заявила о получении Москвой предложения о созыве Совета Россия — НАТО
Москва получила предложение Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
13:01
Гончаренко: высокие оценки сослужили Коляде медвежью услугу
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко рассказала, почему Михаил Коляда не справился с короткой программой на чемпионате России.
13:00
Новак рассказал о планах нарастить добычу нефти в России в 2022 году до 550 млн тонн
Россия в 2022 году может нарастить уровень добычи нефти до 540—550 млн тонн. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский вице-премьер Александр Новак.
12:57
Глава Минпромторга Мантуров заявил о завершении лётной сертификации самолёта МС-21
Лётная сертификация новейшего российского самолёта МС-21 завершена, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
12:56
Новак заявил о помехах началу работы «Северного потока — 2» из-за политизации проекта
Газопровод «Северный поток — 2» уже мог бы работать, если бы не политизация проекта, заявил вице-премьер России Александр Новак.
12:50
Совет Федерации одобрил закон о введении Fan ID
Совет Федерации на заседании 24 декабря одобрил закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.
12:47
Совфед одобрил закон о продлении дачной амнистии до марта 2031 года
Совет Федерации на заседании в пятницу, 24 декабря, одобрил закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.
12:42
Российские фигуристы выступят в Красноярске с показательными номерами после ОИ-2022
Сборная России по фигурному катанию может выступить в Красноярске с показательными выступлениями после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
12:41
Новак заявил, что рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС не превышает инфляцию
Вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС в России сохраняется ниже уровня инфляции.
12:38
В Санкт-Петербурге продлят работу общественного транспорта в новогоднюю ночь
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что в городе продлят работу общественного транспорта в новогоднюю ночь.
12:29
Вице-премьер Польши Качиньский допустил возведение защитного сооружения у границы Украины
Польша может возвести на границе с Украиной защитное сооружение, заявил вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский.
12:27
Захарова заявила о подготовке Киевом силового решения конфликта в Донбассе
Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Подобное мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
12:25
Медведева рассказала, что ей больше всего запомнилось в 2021 году
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева подвела итоги 2021 года.
12:25
Захарова заявила о поддержке НАТО «крестового похода» Киева против своего населения
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО поддерживают киевские власти в «крестовом походе» против собственного населения.
12:25
В Госдуме отметили важность скорейшего завершения сертификации «Северного потока — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT подчеркнул важность скорейшего завершения сертификации «Северного потока — 2».
12:23
Вице-премьер России Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем долгов «Роснано»
Схема решения проблем с долгами «Роснано» выработана, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
12:20
Захарова заявила о нахождении 4 тысяч американских инструкторов на Украине
Около 10 тыс. западных военных инструкторов находятся на Украине, 4 тыс. из них прибыли из США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
12:16
Агент Николсона: долгосрочная цель — перейти в более статусный клуб
Агент ямайского форварда «Спартака» Шамара Николсона Кевин Коуэн рассказал о целях футболиста после перехода в московский клуб.
12:14
В забор российского генконсульства во Львове кинули бутылку с зажигательной смесью
Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в забор российского генконсульства во Львове.
12:09
ВЦИОМ: россияне назвали «коронавирус» словом года
Россияне назвали «коронавирус» главным словом в этом году. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
12:06
В латвийском городе намерены объявить энергетический кризис из-за цен на газ
Мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш планирует созвать экстренное заседание, чтобы объявить об энергетическом кризисе из-за цен на газ и запросить помощи у властей страны.
12:04
В России в 2021 году выявили 59 тысяч совершённых при помощи IT-технологий наркопреступлений
В 2021 году в России выявлено около 59 тыс. наркопреступлений, совершённых с помощью IT-технологий. Об этом сообщил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилл Смуров.
12:04
РФС и Футбольная ассоциация Японии подписали обновлённый меморандум о сотрудничестве
24 декабря президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков и глава Футбольной ассоциации Японии Козо Тасима дистанционно подписали обновлённый меморандум о сотрудничестве на всех уровнях футбола до 2024 года.
12:02
Вице-премьер Белоусов допустил снижение цены на газ в Европе до $400 к середине 2022 года
Стоимость газа в Европе, по текущим оценкам, снизится до $400 за 1 тыс. куб. м к середине следующего года, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
11:50
Газизов: знаю, что есть интерес «Базеля» к Агаларову
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал об интересе других клубов к форварду Гамиду Агаларову.
11:46
В посольстве России не получали уведомлений от Индонезии об отказе от покупки Су-35
Российская сторона по дипломатическим каналам не получала уведомлений от Индонезии об отказе от приобретения 11 многофункциональных истребителей Су-35. Об этом сообщила посол России в Джакарте Людмила Воробьёва.
11:42
Рябков заявил о превращении «Северного потока — 2» в разменную монету в Европе
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Европе газопровод «Северный поток — 2» превратился в разменную монету в противостоянии с Россией.
11:39
Новак надеется на завершение сертификации «Северного потока — 2» в середине 2022 года
Вице-премьер Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет готов к работе к концу этого года.
11:37
Джигурда потерпел поражение нокаутом от Шпака
60-летний украинский актёр Никита Джигурда потерпел поражение от 42-летнего Александра Шпака на турнире, организованном промоушеном «Наше дело».
11:35
Устроивший ДТП с 20 машинами в Москве был под действием психолептика
Житель Москвы, который устроил ДТП с 20 автомобилями, находился под действием психолептика, сообщает московская прокуратура.
11:31
В России за сутки впервые с 1 октября выявили менее 25 тысяч заболевших коронавирусом
В России за сутки впервые с 1 октября выявили менее 25 тысяч заболевших коронавирусом. По данным на 24 декабря, в стране зарегистрировано 24 703 случая коронавирусной инфекции, следует из данных оперштаба по борьбе с COVID-19.
11:25
Объявлены составы команд на Рождественскую гонку по биатлону
Стали известны имена биатлонистов, которые примут участие в традиционной Рождественской гонке в Рупольдинге (Германия).
11:20
Замыкание электропроводки привело к пожару в инфекционной больнице в Астрахани
Замыкание электропроводки привело к пожару в инфекционной больнице в Астрахани, в результате которого погибли два человека.
11:19
Совфед одобрил законопроект об уголовном наказании для злостных нарушителей ПДД
Совет Федерации одобрил законопроект об уголовном наказании для злостных нарушителей правил дорожного движения.
11:13
Ургант высмеял предложение штрафовать сборную России за плохую игру
Известный телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял предложение штрафовать футболистов сборной России за плохую игру.
11:12
Гендиректор реконструировавшей «Зимнюю вишню» компании получил 15 лет колонии
Гендиректор компании «ИСК «Ресурс», реконструировавшей здание ТЦ «Зимняя вишня», Никита Чередниченко приговорён к 15 годам колонии строгого режима.
11:09
Суд приговорил к семи годам колонии экс-замглавы Госстройнадзора Кузбасса по делу «Зимней вишни»
Экс-замглавы Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей приговорена к семи годам лишения свободы по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
11:07
При пожаре в инфекционной больнице в Астрахани погибли две женщины
При пожаре в реанимационном отделении Областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани погибли две женщины.
11:05
Сучкова: в женский футбол приходят спонсоры, развивается трансферный рынок
Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова рассказала, что мотивирует девушек остаться в футболе.
11:03
Совфед одобрил закон об отмене обязательного техосмотра
Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях.
11:00
Сучкова рассказала, как много девочек занимаются футболом в России
Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова рассказала, сколько девушек в России занимаются футболом.
10:56
Адвокат: вызов журналиста Цимбалюка в прокуратуру отозван по инициативе ведомства
Вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка в прокуратуру отозван по инициативе ведомства, сообщил адвокат Цимбалюка Николай Полозов.
10:53
Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса приговорена к 18 годам колонии по делу «Зимней вишни»
Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова приговорена к 18 годам колонии за взятку и отмывание денег при строительстве ТРЦ «Зимняя вишня».