TVE: ковидный паспорт любой ценой — в Италии арестовали медсестру, которая за 400 евро устраивала «фарсовую» вакцинацию

В Италии полиция арестовала медсестру и двух её «пациентов-клиентов», которые заплатили ей по 400 евро, чтобы вакцинировала их, не ставя вакцину, передаёт TVE. Как поясняет испанский канал, из-за введённых в стране жёстких ограничений для людей, непривитых от коронавируса, среди последних возникла необходимость обзавестись ковидным паспортом любой ценой.
В Италии всё больше случаев мошенничества с целью получения ковидного паспорта без вакцинации. И вот последний пример, который произошёл в Палермо, на Сицилии.
Скрытая камера в центре здравоохранения дала возможность подтвердить имевшиеся подозрения. Медсестра делает вид, что вводит вакцину. Однако перед этим она выдавила содержимое шприца в марлю. Всё это фарс.
Вакцина расходуется впустую, но считается, будто ею привили пациента. Причём пациент — это, скорее, клиент, поскольку платит 400 евро.
Задержаны три человека: медсестра и два её клиента.
Один из них — известный лидер антиваксеров в Палермо, который в своих аккаунтах в соцсетях активно публикует шутки по поводу эффективности иммунизации, а также призывы к протесту.
Вторым оказался полицейский. Здесь, в Италии, помимо медработников и преподавателей, полицейские также обязаны пройти вакцинацию. Руководитель комиссариата Палермо сожалеет о том, что в это дело оказался замешан их сотрудник. Он пообещал довести дело до конца.
Полицейскому могут быть предъявлены обвинения в коррупции. За это преступление ему грозит от одного года до шести лет тюрьмы.
БЕГОНЬЯ АЛЕГРИЯ, корреспондент TVE: Кольцо вокруг невакцинированных всё больше сужается. Им уже запрещена практически любая деятельность, связанная с досугом. Из-за этого возникает необходимость любой ценой обзавестись ковидным паспортом.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора Удмуртии сообщили, что за последнюю неделю острыми респираторными вирусными инфекциями в республике заболели 16 247 жителей, что на 16,3% больше, чем неделей ранее (13 973).
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE.
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна о том, что новые экономические санкции в отношении России стали бы очень обременительными и их никто не хочет.
Украинский президент Владимир Зеленский своим указом сузил круг лиц, которые могут делать официальные заявления о внешней политике Украины. В их состав вошли сам глава государства, премьер-министр и министр иностранных дел.
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, обвиняемый в убийстве по найму, отправлен из ИВС в Басманный суд, который должен избрать ему меру пресечения. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь высказался о ситуации с RT, после того как президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о притеснениях, которым подвергается телеканал во Франции.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин впервые рассказал о советском разведчике-нелегале Борисе Прибыткове. По его словам, Прибытков добывал за рубежом сверхсекретную информацию, которая помогла развитию отечественного военно-промышленного комплекса.
НАТО решило привести свои силы быстрого реагирования в состояние повышенной готовности из-за «активности российских войск», пишет Die Welt. По мнению издания, время подготовки войск альянса к переброске в зону «гипотетического конфликта» сокращается с семи до пяти дней.
Риск инфицирования коронавирусом в самолёте после появления омикрон-штамма стал в несколько раз выше. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на медицинского эксперта Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Дэвида Пауэлла.