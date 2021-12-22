TVE: ковидный паспорт любой ценой — в Италии арестовали медсестру, которая за 400 евро устраивала «фарсовую» вакцинацию

18:08 НХЛ официально объявила, что игроки лиги не сыграют на Олимпиаде-2022 в Пекине Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась от участия на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

18:07 Опрос: более 70% россиян отпразднуют Новый год дома Около 76% россиян планируют отпраздновать Новый год дома. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса Почта Банка.

18:03 Министр образования Татарстана прокомментировал ситуацию с вакцинацией школьников Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса школьников в возрасте от 12 до 17 лет в регионе.

18:02 Посол России в ФРГ заявил о непрекращающемся давлении на RT DE в Германии Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что остановка вещания RT DE является частью непрекращающегося давлении на канал в Германии.

18:00 Тарасова пожелала чистых прокатов участникам ЧР по фигурному катанию Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась к участникам стартующего чемпионата России по фигурному катанию.

17:58 Глава Подмосковья Воробьёв назвал трансформацию залогом успешного развития региона Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал качественную трансформацию залогом успешного развития региона в 2022 году.

17:57 В Татарстане за сутки более 3 тысяч человек прошли вакцинацию от COVID-19 В Татарстане за прошедшие сутки прививку от коронавируса сделали 3223 человека. Всего на 22 декабря в республике вакцинированы 2 267 140 граждан.

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17:51 Украинские АЭС побили суточный рекорд по производству электроэнергии Украинские атомные электростанции во вторник, 21 декабря, побили суточный рекорд производства электроэнергии.

17:50 Член Общественной палаты Данюк назвал актом цензуры ситуацию с RT DE Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE.

17:50 СБ ООН принял резолюцию США о разрешении гумпомощи Афганистану Совбез ООН принял резолюцию США о том, что выплата денег на оказание гуманитарной помощи Афганистану не нарушает обязательств для государств заморозить активы «Талибана»*.

17:50 Мишустин назвал главной целью правительства кардинальное улучшение жизни людей Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кардинальное улучшение жизни людей является приоритетом в работе кабмина.

17:49 Секретарь СНБО Данилов заявил о возможности пятой волны коронавируса на Украине в феврале Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о возможности пятой волны коронавируса на Украине в феврале.

17:46 «Чемпионат»: Витории запрещено договором комментировать свою отставку из «Спартака» Московский «Спартак» добавил «пункт о молчании» к соглашению о расторжении контракта с португальцем Руем Виторией — бывшим главным тренером команды.

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17:38 Зеленский сузил круг лиц, которые могут выступать с заявлениями о внешней политике Украины Украинский президент Владимир Зеленский своим указом сузил круг лиц, которые могут делать официальные заявления о внешней политике Украины. В их состав вошли сам глава государства, премьер-министр и министр иностранных дел.

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17:33 РЭО объявил победителей «Зелёной премии» Российский экологический оператор (РЭО) подвёл итоги «Зелёной премии» и объявил победителей в семи номинациях, включая топ-20 регионов и региональных операторов «Зелёного рейтинга».

17:31 В Крыму проведут проверку после высадки ребёнка-льготника из автобуса Следственный комитет и прокуратура организовали проверку по факту высадки водителем автобуса ребёнка-льготника на мороз в Симферопольском районе.

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17:31 В ЛНР заявили о ликвидации беспилотника ВСУ Военнослужащие самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат, который украинские силовики пытались использовать для корректировки огня.

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17:27 Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании в среду поддержал кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии.

17:25 Захарова заявила, что Германия вынуждает Россию принять ответные меры из-за ситуации с RT DE Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

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17:06 Украинские военные провели в Донбассе стрельбы из Javelin Украинские военнослужащие провели в Донбассе стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.

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16:57 Кабмин Франции высказался по поводу ситуации с RT после переговоров Путина и Макрона Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь высказался о ситуации с RT, после того как президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил о притеснениях, которым подвергается телеканал во Франции.

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