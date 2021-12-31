NBC: дети с COVID всё чаще попадают в больницы — американские эксперты обеспокоены

В 15 штатах США удвоилось число детей, госпитализированных с COVID-19, передаёт NBC. Как отмечает телеканал, коронавирус всё чаще выявляют у маленьких пациентов, однако однозначно связывать это с распространением штамма «омикрон» пока рано. Американские эксперты подчёркивают, что большинство госпитализированных детей не были привиты, и призывают родителей не тянуть с вакцинацией.

Число заражений COVID-19 среди детей резко возросло, и страхи родителей тоже усилились. В 15 штатах удвоилось число госпитализированных детей.



АШИШ ДЖА, декан Школы общественного здравоохранения Университета Брауна: Определённо, число заражений среди детей вызывает беспокойство.



Однако, по словам экспертов, важны не только сухие цифры, но и контекст. Из 53 миллионов известных случаев заражения в США на детей приходится лишь малая часть — 7,5 миллиона с начала пандемии. Шокирует тот факт, что треть этих случаев была зафиксирована в последние четыре месяца.



КАРЕН ГОЛДСМИТ: Симптомы очень лёгкие: всего лишь небольшое повышение температуры…



На прошлой неделе годовалый ребёнок Карен Голдсмит получил положительный результат теста.



КАРЕН ГОЛДСМИТ: Думаю, на данный момент мы, я и мой муж, сделали всё возможное, чтобы защитить их и их здоровье…



В прошлом месяце число взрослых, госпитализированных с COVID, повысилось на 38 процентов. При этом темпы роста числа госпитализированных детей оказались почти вдвое выше. Наиболее заметна эта тенденция в штате Нью-Йорк, Иллинойс и нескольких южных штатах.



ЭМИЛИ ИКЕДА, корреспондент NBC News: В чём причина участившихся случаев госпитализации детей?



ДЖЕННИФЕР ЛАЙТЕР, педиатр-инфекционист, NUY Langone Health: Если в маленьком регионе за пару недель заразились сотни тысяч человек, госпитализаций обязательно станет больше.



Но не во всех этих случаях дети были госпитализированы из-за COVID: в ту же статистику попали дети, обратившиеся в больницу по другой причине и уже на месте получившие положительный результат теста.



ДЖЕННИФЕР ЛАЙТЕР: Это необязательно означает, что детей госпитализировали из-за острой фазы COVID.



По-прежнему неясно, в какой степени виноват «омикрон». У детей COVID вообще, как правило, протекает менее тяжело. Но доктора предупреждают, что риски всё равно нельзя оставлять без внимания.



ДЖЕРЕМИ ФАУСТ, врач по оказанию неотложной помощи, Brigham and Women’s Hospital: Даже если таких случаев мало, по сути, эти смерти или госпитализации можно было предотвратить!



ЭМИЛИ ИКЕДА: Эксперты от здравоохранения отмечают, что большинство детей, госпитализированных с COVID, не были вакцинированы, и призывают родителей привить своих детей. В возрастной группе от 5 до 11 лет лишь 14 процентов получили обе дозы вакцины.



Дата выхода в эфир 29 декабря 2021 года.