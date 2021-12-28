Insider: в США сократили срок изоляции при контакте с COVID-19 до 5 дней

Американские власти пересмотрели сроки самоизоляции для тех, кто контактировал с больными COVID-19, пишет The Insider. Теперь при отсутствии симптомов они должны оставаться на самоизоляции пять дней, а затем везде носить маску. Если же человек полностью привит, то даже самоизоляции не нужно, достаточно только повсеместного ношения маски.

Это было твёрдое правило на протяжении всей пандемии в США: люди с COVID-19 должны провести в изоляции 10 дней после проявления симптомов или после первого положительного теста. Но американские Центры по контролю и предотвращению заболеваний изменили эти рекомендации, пишет The Insider. Теперь бессимптомные больные должны провести в изоляции всего пять дней, а потом ещё пять дней носить везде маску.

Те, кто был в контакте с больным, должны сдать тест через пять дней после этого. Те, кто прошёл ревакцинацию, должны лишь носить маску 10 дней после контакта с больным и держать карантин только в случае, если у них проявятся симптомы. 5-дневный карантин предписан в любом случае для непривитых.

Американские власти объяснили такие послабления тем, что большая часть заражений происходит в начале болезни, за день-два до появления симптомов и в течение двух-трёх дней после. И с их мнением согласны многие эксперты, которые отмечают, что пяти дней изоляции, а также двух отрицательных тестов должно быть достаточно, чтобы закончить изоляцию. «Два отрицательных теста на антиген — очень, очень безопасный способ убедиться, что вы вне окна заразности», — приводит издание мнение вирусолога Энди Пекоза.

В Великобритании люди могут выйти из самоизоляции через семь дней, если получат два отрицательных теста с разницей 24 часа. Если человек не имеет доступа к быстрым тестам, то для него может быть достаточно просто недели изоляции.

А работники системы здравоохранения в США могут и так вернуться к работе через семь дней, если у них нет симптомов и отрицательный тест. В Нью-Йорке работникам важнейших сфер разрешили выходить из самоизоляции через пять дней, если они привиты, у них нет симптомов или лёгкие симптомы исчезают. Для этого им даже не нужно сдавать анализы.

Впрочем, есть и противники изменений, которые отмечают, что новый штамм «омикрон» ещё не изучен в должной мере, непонятно, насколько хорошо его могут распознавать распространённые тесты. Так что даже 10-дневной изоляции для него, возможно, недостаточно, пишет The Insider.