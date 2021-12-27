Эксперт CNN: в условиях «омикрона» полная вакцинация — три прививки, а не две

Как заявил в интервью CNN консультант по коронавирусу доктор Скотт Мискович, американцам не стоит полагаться на предварительные данные по мягкому течению болезни при заражении «омикроном». Эксперт призывает отнестись к штамму серьёзно и настаивает, что в сложившихся условиях полная вакцинация должна состоять из трёх прививок, а не двух.

Я бы хотела попросить вас прокомментировать тему о «мягкой форме» (штамма «омикрон». — ИноТВ). Потому что, судя по последним данным из Великобритании, Шотландии и Южной Африки, в случае заражения «омикроном» болезнь проходит в менее серьёзной форме, чем с его предшественниками. Стоит ли нам рассматривать это как обнадёживающие новости? Или это риск и на данный момент рассчитывать на него не стоит?

СКОТТ МИСКОВИЧ, консультант по коронавирусу, президент сети медучреждений Premier Medical Group USA: Это точно риск, и нам необходимо сделать так, чтобы люди перестали на это рассчитывать. В имеющихся данных сходится слишком много переменных. Мы смотрим на данные из Шотландии, потом на данные Имперского колледжа в Великобритании, и данные там лучше. Всё началось вообще с Южной Африки, но там большую роль играет тот фактор, что 70 процентов местного населения уже переболело COVID-19. Плюс по возрасту люди, которые заразились «омикроном», очень молоды. Это совершенно другое население.

Мы же беспокоимся о том, что этот штамм затронет невакцинированную часть нашего населения. И здесь у нас данных нет. Большая часть данных, которыми мы располагаем, показывает, что невакцинированные пациенты могут переносить этот вариант в такой же серьёзной форме, как и предыдущие. При этом люди с двумя прививками, которые, как мы знаем, не полностью эффективны против «омикрона», тоже попадают в больницы, но всё-таки не умирают. Так что помните: прививки работают, ревакцинация работает.

Но в целом какие-то выводы делать пока рано. Вероятно, уже в течение двух недель мы получим более надёжные данные, на которые уже можно будет с уверенностью полагаться. Но сейчас мы должны до всех чётко донести: пожалуйста, отнеситесь к этому штамму серьёзно.

Да, я, кстати, сделала третью прививку на прошлой неделе. Как я поняла, вы призываете людей их делать, особенно сейчас.

СКОТТ МИСКОВИЧ: Определённо. Сейчас мы пытаемся делать всё возможное, чтобы убедить людей пройти ревакцинацию и сделать третью прививку. Мне кажется, что пора изменить действовавшую раньше систему. То есть если вы прошли «полную вакцинацию» и сделали две прививки, вы можете проходить в бары, пабы, какие-то общественные места — в помещении и на улице. Сейчас уже необходимо требовать, чтобы было три прививки, потому что на данный момент полная вакцинация — это три прививки, а не две.

И не хочу сеять панику, но помните, что ЕС уже закупил порядка 150 миллионов или 180 миллионов доз вакцины Pfizer, которая разработана специально для борьбы с «омикроном» и будет доступна где-то в апреле. Так что это ещё не конец, мы и дальше будем продолжать пытаться работать на опережение.

С нами был доктор Скотт Мискович. Как всегда, очень интересно было вас послушать. Большое спасибо.

СКОТТ МИСКОВИЧ: Спасибо, что позвали, Анна. Всего доброго.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 27 декабря 2021 года.