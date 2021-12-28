Аргентинский эпидемиолог: США и Европа без «Спутника V» лишили своих граждан очень хорошей вакцины

Эпидемиолог больницы имени доктора Франсиско Хавьера Муньиса в Аргентине Габриэла Пиовано заявила, что страны, которые не прививают своих граждан российским препаратом «Спутник V», лишили их «очень хорошей вакцины», сообщает Perfil. При этом американскую разработку Pfizer Пиовано назвала «худшей» вакциной из-за требований к её хранению и транспортировке.

Габриэла Пиовано, эпидемиолог больницы имени доктора Франсиско Хавьера Муньиса, одного из ведущих медицинских учреждений Аргентины, предупредила, что страна может обновить суточный рекорд по числу случаев COVID-19 на фоне распространения штамма «омикрон», сообщает Perfil.

По мнению специалиста, новый вариант может привести к росту заболеваемости коронавирусом в Аргентине и обновлению рекордного показателя в более чем 30 тыс. случаев заражения за сутки.

При этом Пиовано обвинила в распространении «омикрона» в стране власти провинции Кордова, которые не «проконтролировали» всех, кто приезжает из Южной Африки или из других стран. По словам эпидемиолога, очередной вспышки распространения штамма в провинции удалось избежать исключительно благодаря сознательности аргентинца, который по прибытии в Кордову, несмотря на два отрицательных теста, решил оставаться на самоизоляции, и сразу сообщил властям, когда у его коллег в ЮАР подтвердился коронавирус.

Кроме того, специалист призвала не забывать об опасности штамма коронавируса «дельта», который всё ещё циркулирует в Аргентине и вызывает «особое беспокойство» властей.

В понедельник в связи с высокими темпами роста числа случаев заражения коронавирусом провинция была вынуждена ввести новые ограничительные меры, которые продлятся с 27 декабря по 4 января. Власти Кордовы уточнили, что на указанный период в провинции будут запрещены все массовые мероприятия как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.

Пиовано не обошла вниманием и тему вакцинации от коронавируса, рассказав о преимуществах российского препарата «Спутник V» перед американской вакциной Pfizer.

«США и Европа без «Спутника V» лишили своих граждан очень хорошей вакцины», — приводит аргентинский таблоид слова эпидемиолога. При этом разработку компании Pfizer Пиовано назвала «худшей» вакциной из-за строгих требований к транспортировке и хранению. Её серьёзным недостатком она также сочла необходимость введения бустерной дозы спустя три месяца после второй прививки.

«Худшая вакцина — вакцина компании Pfizer, потому что её нужно хранить при температуре -180° С, притом что её нужно перевозить и её нужно вводить каждые три месяца, мы все понимаем, что это худшая вакцина», — заявила Пиовано.