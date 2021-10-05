Der Spiegel: в Германии не будут выдавать вакцинные сертификаты людям, привитым «Спутником V»

Немецкий суд отклонил апелляцию гражданина ФРГ, привитого «Спутником V» и требовавшего выдачи немецкого вакцинного сертификата, сообщает Der Spiegel. Своё решение в суде объяснили тем, что российская вакцина не одобрена на территории Германии.

Граждане ФРГ, полностью привитые российской вакциной «Спутник V», не получат права на немецкий вакцинный сертификат, пишет Der Spiegel: издание сообщает, что высший административный суд федеральной земли Кассель в минувшую пятницу отклонил соответствующую апелляцию.

Суд объяснил своё решение тем, что «Спутник V» не был одобрен на территории Германии. Как пишет Der Spiegel, подавший апелляцию в суд истец полностью привит российской вакциной: первую дозу он получил в мае этого года в Москве, а вторую — в июле в Сан-Марино. Прибыв в Германию, истец потребовал выдачи вакцинного сертификата, однако ему было отказано: теперь это решение подтверждено судом.

Согласно действующим в ФРГ правилам, вакцинный сертификат можно получить только в случае использования одной из вакцин, перечисленных в списке Института имени Пауля Эрлиха, подчинённого Министерству здравоохранения. Отмечается, что «Спутника V» в списке института нет.

Как пишет Der Spiegel, в суде отметили, что европейское право в целом допускает выдачу вакцинного сертификата на основании прививки, произведённой не в стране ЕС. Однако это обстоятельство не обязывает власти ФРГ выдавать свой вакцинный сертификат людям, привившимся не одобренными в Германии вакцинами.