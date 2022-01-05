France 24: выразился предельно ясно — Макрон намерен «задолбать» невакцинированных французов

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Parisien признался, что хочет «задолбать» граждан страны, которые до сих пор не привились от коронавируса, передаёт France 24. Как подчёркивается в сюжете канала, грубые заявления главы государства вновь обострили обстановку в нижней палате французского парламента, где как раз идёт обсуждение законопроекта о введении вакцинных пропусков.

Говоря о невакцинированных гражданах Франции, Эммануэль Макрон решил выразиться предельно ясно: во вторник французский президент в интервью газете Le Parisien обрушился на пять миллионов французов, которые до сих пор не прошли полный курс вакцинации, с резкими заявлениями.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Я отнюдь не выступаю за то, чтобы задолбать французов, — я сам дни напролёт ругаюсь с правительством, когда оно начинает наших граждан зажимать. А вот невакцинированных я задолбать очень даже хочу.

Эти заявления вновь обострили обстановку в Национальном собрании, депутаты которого уже два дня обсуждают законопроект о вакцинных пропусках. Как только парламентарии узнали, что сказал президент, в зале заседаний сразу же стало жарко.

КРИСТИАН ЖАКОБ, лидер партии «Республиканцы»: Так что же, господин министр, — получается, что в соответствии с намерениями президента Франции вы сегодня предстаёте перед нами и представляете свой законопроект лишь с одной целью — «задолбать» граждан страны? В этом и заключаются ваши намерения — да или нет? Вы должны дать нам ответ на этот вопрос, потому что, если вы на него чётко не ответите, продолжать рассмотрение мы не сможем.

ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр здравоохранения Франции: Если вы внимательно прочтёте заявления президента, сделанные им в интервью Le Parisien, которое выходит завтра, вы поймёте, что его намерение — это прежде всего защитить население нашей страны.

Обострение обстановки привело к тому, что обсуждение законопроекта было в очередной раз приостановлено; оно должно будет продолжиться в среду во второй половине дня. Итак, законопроект о вакцинных пропусках натолкнулся на очередное препятствие.

Дата выхода в эфир 05 января 2022 года.