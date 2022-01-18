BFM TV: кандидата в президенты Франции оштрафовали на €10 тысяч за разжигание расовой ненависти

Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура приговорили к штрафу в размере €10 тыс. за его высказывания о беспризорных подростках, которых он назвал «ворами, убийцами и насильниками», сообщает BFM TV. Как передаёт сайт телеканала, в сентябре 2020 года полемист высказался о проблеме беспризорных несовершеннолетних мигрантов в связи с нападением террориста на бывшую редакцию Charlie Hebdo. Суд признал заявление Земмура разжиганием расовой ненависти.

Полемиста и кандидата в президенты Франции Эрика Земмура приговорили к штрафу в размере €10 тыс. за его высказывания о беспризорных подростках, которых он назвал «ворами, убийцами и насильниками», сообщает BFM TV.

Уголовный суд Парижа признал публициста виновным в соучастии в разжигании расовой ненависти и расистском оскорблении. Директор издательского дома CNews Жан-Кристоф Тьери также был оштрафован на €3 тыс.

«Только что было вынесено решение, но правосудие ещё не свершилось», — прокомментировал приговор адвокат Эрика Земмура Оливье Пардо, заявив, что его клиент собирается обжаловать решение суда.

«Это осуждение свободного духа со стороны судебной системы, кишащей идеологами», — отреагировал сам кандидат, добавив, что собирается «положить конец этой системе, которая с каждым днём всё больше затягивает жгут свободы слова и демократических дебатов».

Как напоминает сайт телеканала, 29 сентября 2020 года, после теракта возле здания, где раньше располагалась редакция Charlie Hebdo, Эрик Земмур принял участие в дебатах на телеканале CNews о судьбе беспризорных подростков-мигрантов. Полемист тогда заявил, что «им нечего здесь делать». «Они воры, они убийцы, они насильники — вот кем они являются, их нужно выслать, и не нужно, чтобы они вообще приезжали», — подчеркнул он.

Против публициста был подан коллективный гражданский иск ассоциации по борьбе с расизмом и советов департаментов, отвечающих за социальную помощь беспризорным подросткам. По мнению прокурора, слова Эрика Земмура не были «оговоркой». Обвинитель посчитала, что полемист в своей речи нацеливался на иммигрантское население в целом и, по её мнению, использовал «механизмы ненависти». Эрик Земмур действует с помощью «обобщений — классического приёма расизма», добавила сторона обвинения, потребовав оштрафовать кандидата в президенты на сумму €10 тыс.

По мнению истцов, этот приговор стал победой демократии. «Это важное решение, потому что им нужно понять, что мы не позволим этому пройти, есть защитники прав человека, есть антирасисты, есть люди, защищающие разум и свет, и они должны понять, что мы будем противостоять этому политическому проекту, целью которого является уничтожение всего наследия Французской революции и просвещения», — настаивает адвокат Лиги прав человека Арье Алими.

Защита Эрика Земмура считает, что с юридической точки зрения требование предстать перед судом за «соучастие в разжигании расовой ненависти» неправомерно. По мнению адвоката, беспризорные подростки не являются ни расой, ни нацией, ни этнической принадлежностью, и поэтому его клиент не мог отвечать по этому пункту обвинения.