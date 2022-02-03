Euronews: отправка Байденом дополнительного контингента в Европу усложняет диалог с Москвой

Решение президента США Джо Байдена дополнительно отправить в Европу 3000 военных в рамках политики «сдерживания» России усложняет диалог с Москвой, которая обвиняет Запад в разыгрывании украинской карты для максимального приближения к её рубежам. В свою очередь, Европа выражает обеспокоенность в связи с началом масштабных учений при участии российского контингента на территории Белоруссии, передаёт Euronews.
Диалог Запада с Москвой рискует обостриться на фоне решения президента США Джо Байдена развернуть в Европе дополнительный контингент. Речь идет о трёх тысячах военных: две тысячи прилетят в Польшу и Германию, ещё тысяча передислоцируется в Румынию. Вашингтон уточняет, что речь идёт об усилиях по «сдерживанию» России.
ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Эти военные не собираются на Украину и не будут воевать за Украину, нет. Это мы, США, выполняем наши обязательства поддержать и успокоить партнёров в регионе, как того требует Пятая статья.
Российский МИД выступил с резкой критикой этого решения. «Никем не оправданные деструктивные шаги усиливают военную напряжённость, сужают поле для политических решений», — так прокомментировал намерения Белого дома замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Россия отклоняет милитаристские планы в отношении Украины, называя политику США и НАТО в регионе «провокационной». Москва обвиняет Запад в разыгрывании украинской карты для максимального приближения к российским рубежам.
При этом обе стороны подтверждают желание преодолеть кризис дипломатическим путём и продолжают переговоры на разных уровнях. Накануне президент Путин пообщался по телефону с британским премьером Борисом Джонсоном, ранее он обменялся мнениями с французским лидером.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Конечно, я очень обеспокоен ситуацией на местах. В последние дни у нас состоялся активный обмен мнениями с европейскими коллегами. Мы говорили с президентом Путиным, а в ближайшие часы назначен разговор с президентом Байденом. Мы все пытаемся прийти к общему знаменателю.
Тем временем Россия развёртывает масштабные учения в Белоруссии, близ границ Польши и Украины. На Западе это расценивают как дополнительный фактор беспокойства. Однако в Минобороны РФ ранее заверили, что по окончании манёвров контингент покинет белорусскую территорию.
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