Le Figaro: «спасибо Путину» — «российская угроза» вернула НАТО утраченный смысл существования

Ещё недавно находившийся в состоянии «смерти мозга» Североатлантический альянс вновь обрёл жизненные силы после обострения кризиса на украинской границе, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. Как отмечает автор, «российская угроза» заставила блок активизироваться, укрепить партнёрство между членами и даже создала возможность для вступления в НАТО Финляндии и Швеции. За всё это члены альянса должны поблагодарить Владимира Путина, который в своём стремлении уничтожить НАТО добился обратного эффекта, полагает журналист.

«Североатлантический альянс может поблагодарить Владимира Путина», — считает обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. Как напоминает автор, ещё недавно находившийся, по мнению Эммануэля Макрона, «в состоянии смерти мозга» и «устаревший», по словам Дональда Трампа, блок тщетно искал смысл своего существования. Сегодня же, «благодаря угрозам Кремля», он снова возвращается к своей основной деятельности и обретает новую жизненную силу.

После окончания холодной войны НАТО переживало периоды экзистенциальных сомнений, пишет автор. Созданная 70 лет назад для защиты Западной Европы от советской угрозы организация потеряла смысл существования с распадом СССР, однако позже нашла для себя новые области деятельности: внешние операции и «построение государств». Сегодня и этот период, отмеченный ростом интервенций НАТО в Европе и на Ближнем Востоке, подходит к концу, констатирует журналист.

Провал большинства операций, в особенности, в Ираке в 2003 году и в Ливии в 2011 году, вызвал некоторое замешательство в альянсе, но больше всего конструкцию НАТО потрясло фиаско в Афганистане с поспешным выводом американских войск в августе 2021 года. Бывший лидер немецких консерваторов Армин Лашет, к примеру, увидел в возвращении талибов к власти «худшую катастрофу НАТО с момента его создания». Провал в Афганистане не только затормозил миротворческие миссии Североатлантического альянса, но и пролил свет на политическое бессилие европейцев, с которыми американцы не посоветовались по поводу одностороннего решения об уходе, подчёркивает обозреватель.

В последние годы НАТО также было ослаблено изнутри провокациями со стороны Турции и нападками Дональда Трампа, заставившими членов блока усомниться в надёжности американской защиты. Организация также оказалась расколотой между членами, которые надеются только на неё, и теми, кто, как Франция, хотел бы развивать европейскую оборону.

«Российская угроза, вновь ставшая реальной, вернула НАТО уверенность и жизненную силу», — уверена Лассер. Требования Кремля, призывающего НАТО отступить на запад, отказаться от включения в блок новых членов на востоке континента и вернуться к границам 1997 года, а также военная напряжённость на границах Украины, вызвали оживление в Североатлантическом альянсе. Часто расходящиеся в вопросе об отношении к России страны Запада на этот раз относительно единодушно выступили против Владимира Путина.

Находящееся в состоянии наркоза после вывода войск из Афганистана НАТО снова активизировалось: несколько западных стран объявили об отправке новых контингентов в Восточную Европу. Джо Байден привёл в боевую готовность 8500 военнослужащих. Лондон планирует удвоить британский контингент в Европе и предоставить Эстонии «оборонительное оружие». Париж хочет отправить несколько сотен солдат в Румынию для возможного развёртывания сил НАТО. США, Великобритания, Канада, Чешская Республика, Дания, Испания — все обещают поставить оружие Украине.

Угрозы России в адрес Украины даже вызвали дебаты о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии, отмечает автор. Забыв о своём нейтральном статусе, эти две страны выступили против заморозки расширения НАТО, которого требовала Москва, и подтвердили своё право на вступление в альянс при желании. Активность России на границах также усилила пронатовские настроения украинцев.

Как напоминает журналист, когда Михаила Горбачёва спросили, чего он ожидает от НАТО после падения Берлинской стены, «отец перестройки» ответил, что ждёт его исчезновения. По мнению Лассер, исчезновение Североатлантического альянса также является одной из целей Владимира Путина, но его методы достижения этой цели приводят к обратному эффекту. «Вместо того чтобы ослабить и расколоть НАТО, его политика пробудила альянс, который возвращается к своей первоначальной цели: противостоять российской угрозе», — заключает обозреватель.