Guardian: проигнорировали интересы России — Путин впервые публично высказался по украинскому кризису

В своём первом публичном высказывании на тему кризиса на Украине Владимир Путин обвинил США в игнорировании предложений России по вопросам безопасности, сообщает The Guardian. Как передаёт издание, российский лидер также выступил против поставок вооружений на Украину и предположил, что вступление Украины в НАТО может привести к конфликту из-за Крыма.

В своём первом публичном высказывании на тему нарастающего кризиса на Украине Владимир Путин обвинил США в игнорировании предложений России по вопросам безопасности, сообщает The Guardian. Как передаёт газета, во время пресс-конференции в Кремле по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Путин заявил журналистам, что недоволен реакцией США на требования России о выводе войск и инфраструктуры НАТО из Восточной Европы и гарантий невступления в альянс Украины. «Уже сейчас понятно... что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы», — констатировал Путин.

В своём «эмоциональном» выступлении Путин также отметил, что Запад использует Украину как «инструмент» для противодействия России, и предположил, что вступление Украины в НАТО может привести к конфликту из-за Крыма, пишет издание. При этом российский лидер подчеркнул, что готов продолжить переговоры с Западом, который также дал понять, что готов к диалогу, но рассматривает требования Москвы как «непроходной вариант». В то же время Россия «продолжает перебрасывать тысячи военнослужащих и наступательное вооружение к украинской границе, похоже, угрожая нанести удар, если Кремль не добьётся своего», пишет газета.

Путин выступил против поставок вооружений Украине, заявив, что, по его мнению, страна «напичкана оружием». Российский лидер вообразил ситуацию, в которой Украина вступила в НАТО, а затем попыталась вернуть Крым. «Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом подумал? Похоже, что нет», — сделал вывод глава российского государства. Кроме того, Путин «отверг доводы США» о том, что каждая страна имеет право выбирать союзы на своё усмотрение, заявив, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счёт безопасности других, а именно России.

Как отмечается в статье, высказывания Путина нарушили почти месячное молчание российского лидера по этому вопросу на фоне беспокойства в западных столицах по поводу готовящегося «вторжения» России на территорию соседнего государства. «Его следующий шаг остаётся непредсказуемым», — считает издание.

Ранее во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в попытке разрядить кризис, напоминает The Guardian. По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, в ходе этого разговора Блинкен заявил Лаврову, что «если Путин не намерен воевать или менять режим, сейчас самое время отступить».

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что следующим шагом в дипломатическом обмене между Вашингтоном и Москвой станет официальный ответ России на американский «неофициальный документ», в котором излагаются позиции США по европейской безопасности. При этом Прайс настаивает на том, что в американском документе российские опасения не были проигнорированы. «В нём действительно рассматривались вопросы, поднятые Российской Федерацией. Это не обязательно означает, что русские согласятся с тем, что они рассматривались», — заметил он. Чиновник также повторил позицию США и НАТО о том, что нерушимость границ и суверенное право Украины и других стран принимать решения о своих собственных мерах национальной безопасности «не обсуждаются». Он добавил, что по этим вопросам «нет пространства для торга».

Как сообщается, в ходе пресс-конференции президент России также объявил о возможном визите в Москву для переговоров президента Франции Эммануэля Макрона. «Надеюсь, что в конце концов найдём это решение, хотя оно непростое, мы отдаём себе в этом отчёт. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», — добавил российский лидер.