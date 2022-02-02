CNN: на украинской передовой не разделяют тревог США о «российском вторжении»

Корреспондент CNN Кларисса Уорд посетила позиции, которые могут стать первой линией обороны Украины в случае «нападения» России. По словам журналистки, местные бойцы серьёзно сомневаются в том, что вторжение состоится, но вместе с тем готовятся к нему.

В случае если Россия решит вторгнуться, это место станет первой линией украинской обороны. И оно выглядит незамысловато: полдюжины солдат в заснеженных траншеях, никаких следов тяжёлого вооружения. Поддерживаемые Россией сепаратисты находятся всего лишь в полумиле отсюда.

УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ: Вечером-вечером.

КЛАРИССА УОРД, старший международный корреспондент CNN: Вечером? Каждый день? Он говорит, что каждый вечер, когда темнеет, здесь идут бои.

Эти линии фронта оставались замороженными в течение многих лет. Российское наступление мгновенно изменит ситуацию. Но здесь не разделяют тревогу Вашингтона.

КЛАРИССА УОРД: Поражает то, что, несмотря на наращивание танков и тяжёлого вооружения на российской стороне границы, здесь, на украинской стороне, совсем нет ощущения, что кто-либо готовится к вторжению.

Этот сержант попросил не называть его имени. Он говорит, что не ожидает конфликта, но готов к нему. «Наше командование велело нам быть начеку, — говорит он. — Мы готовы встретить гостей из России».

КЛАРИССА УОРД: Какое оружие имеется у вас на позиции? Есть тяжёлое вооружение? Я ничего этого не вижу. Просто уточняю.

УКРАИНСКИЙ СЕРЖАНТ: Вам и не нужно видеть, и врагу не надо видеть. Но у нас есть всё*.

В этом месте не так много уровней обороны. Фронт, который мы видели, состоял лишь из нескольких контрольно-пропускных пунктов. Если украинской армии не удастся удержать этот регион, российские войска смогут добраться до Мариуполя, города с полумиллионным населением, в считанные часы.

Несмотря на угрозу, жизнь здесь идёт своим чередом. На местном рынке открытые ларьки и заполненные прилавки.

КЛАРИССА УОРД: Вы думаете, что будет война?

«Мы не хотим войны. У нас дети и внуки, — говорит Наталья. — И войны не будет. Мы в это верим».

Некоторые, как Ержан, заявляют, что Америка преувеличивает угрозу. «Нет, не будет войны, — говорит он. — Просто это Байден так думает».

КЛАРИССА УОРД: Интересно, что, когда говоришь с местными, кажется, никого здесь ни капельки не волнует перспектива неминуемого вторжения.

Местные жители знают о войне не понаслышке. Повсюду в Мариуполе встречаются опустошённые развалины деревень, уничтоженных и заброшенных в результате боёв между украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами. Но ведомые то ли отрицанием, то ли неверием, эти солдаты и люди, которых они защищают, рассчитывают, что прошлое не повторится. Пока же они ждут, наблюдают и надеются.

КЛАРИССА УОРД: Итак, Джейк, США поставляют оружие. Самое желанное — это противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Но, согласно одному из условий существующего перемирия, которое, впрочем, регулярно нарушается, «Джавелины» не должны перемещаться на передовые линии фронта. Это создаст проблемы для украинских солдат, которых вы видели, в случае стремительного наступления. И необходимо напомнить, чтобы наши зрители поняли: существует огромная вероятность того, что украинские войска столкнутся не только с наземной, но и с воздушной атакой. Джейк?

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 февраля 2022 года.

* В действительности собеседник CNN говорит: «Ну и не надо видеть. И враг его не видит. Но оно у нас есть, не переживайте» (прим. ИноТВ).