Польша не лицемер, как Германия, она не будет отправлять на Украину каски. Варшава прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что, помогая Украине, она в первую очередь защищает себя, уверен польский генерал Роман Полько. В беседе с порталом Fakt он призывает оснастить украинских солдат современным оружием, чтобы потом они не проклинали «благодетелей» за то, что они на самом деле действуют заодно с Россией.

Украина живёт в страхе перед российской атакой, но угрозы России побудили западный мир оказать ей помощь. США и страны Европы поставляют оружие и обучают украинских военных. К группе помощников присоединилась также Польша, которая направит своему восточному соседу десятки тысяч боеприпасов. «Это правильное решение, что мы направляем оружие. Мы не лицемерим, мы не делаем вид, что отправляем только каски, мы пытаемся помочь Украине защититься, потому что защищаемся и мы», — рассказывает порталу Fakt польский генерал Роман Полько.

Польский военный подчёркивает значимость решения польского правительства. «Мы должны помочь Украине защитить себя, потому что таким образом мы оберегаем себя. То, что Россия делает в Белоруссии, угрожает нашей границе. Если бы украинская граница стала такой же опасной, то мы бы вернулись к эпохе холодной войны», — предупреждает он. В беседе он уточняет, что Польша отправит на Украину оружие для уничтожения танков и авиации, которые могут быть использованы для нападения на эту страну.





«Я бы хотел, чтобы мы отправили современную технику, в которой нуждаются украинцы.

Я столкнулся с этим во время миссий — некоторые гуманитарные организации отправили в качестве гуманитарной помощи самый настоящий хлам. Нельзя вооружать людей подозрительным оружием, срок годности которого подходит к концу, потому что они будут погибать и проклинать доброжелателей», — подчёркивает он. «Я считаю, что есть более современные системы для борьбы с авиационными средствами, нежели Grom, — добавляет он.





«Надо отправлять хорошую технику и хорошее оснащение, потому что только таким образом возможно построить успешные отношения и доверие. Я надеюсь, что никто не допустит того, чтобы поставить оружие второго или третьего сорта, потому что такое действие было бы равнозначно тому, что мы идём с Путиным рука об руку», — резюмирует польский генерал.