Wprost: Польша и Украина построят новый газопровод

Как никто другой в Европе, Польша осознаёт важность союзов и поддержки своих соседей в ситуации угрозы, именно поэтому она намерена протянуть руку помощи Украине, заявил в ходе своего визита в Киев польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он призвал Германию положить конец своему притворству и одновременно рассказал о планах строительства нового газопровода, благодаря которому Варшава сможет увеличить объёмы поставок газа в соседнюю Украину.

Сегодня в Киеве состоялась встреча премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с его украинским коллегой Денисом Шмыгалём. Экономическое сотрудничество в период угрозы атаки со стороны России было одной из тем, затронутых в ходе переговоров. Главы правительств пришли к соглашению о поставках газа на Украину. Также они не обошли стороной вопрос газопровода «Северный поток — 2», пишет Wprost.

Премьер-министр Украины назвал в ходе переговоров вопрос энергетической безопасности приоритетным. ««Северный поток — 2» представляет собой очень сильную угрозу для мира во всей Европе. Мы призываем Германию не запускать этот газопровод, так как он увеличит возможность шантажа и войны со стороны России. Уважаемая Германия, нельзя одной рукой подписывать письмо солидарности с Украиной, а другой — сертификацию «Северного потока — 2». Запуская газопровод, Берлин набивает пулями пистолет Путина, при помощи которого он будет в состоянии шантажировать всю Европу», — заявил его польский коллега.

Главы правительств также обсудили вопрос увеличения уровня поставок газа из Польши на Украину. Сырьё должно будет поступать из газового терминала в Свиноуйсьце. В конечном итоге газ будет направляться по новому газопроводу, что позволит увеличить объёмы, направляемые за восточную границу Польши. «Мы видим перспективным хранение природного газа польскими, европейскими компаниями в подземных хранилищах газа Украины, а также создание технических возможностей для импорта газа с территории Польши, в частности, из польского LNG-терминала», — сказал премьер-министр Украины.

«Польша уже поставляет газ и подписала соглашение с Украиной по этому вопросу. Мы говорили о расширении мощностей и строительстве газопровода, который позволит в ближайшее время качать большие объёмы газа», — отметил Матеуш Моравецкий. «Как никто другой в Европе, мы осознаём важность союзов и поддержки наших соседей в ситуации угрозы. Именно поэтому мы хотим оказать такую ​​поддержку Украине. Мы находимся в поиске этой помощи в ЕС и среди стран — членов НАТО. От лица Польши мы готовы помочь в вопросах, связанных с газом и обороной, а также оказать гуманитарную помощь», — добавил премьер-министр Польши.