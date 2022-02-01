Главред: Польша передаст Украине средства ПВО и боеприпасы

17:44
СК возбудил дело по факту травмирования женщины и двух детей из-за падения наледи в Балашихе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования женщины и двух детей из-за падения на них наледи в Балашихе.
17:44
Кулеба заявил, что объявление о создании союза Украины, Великобритании и Польши перенесено
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что объявление о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей отложено на неопределённый срок.
17:43
Резцова: в олимпийской деревне все друг друга шарахаются
Биатлонистка сборной России Кристина Резцова рассказала атмосфере в олимпийской деревне Пекине перед стартом Игр-2022.
17:41
В ВОЗ сообщили о росте смертности от коронавируса в большинстве регионов мира
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о быстром распространении омикрон-штамма коронавируса в мире и росте смертности.
17:35
В Белоруссии возбудили дело против польского судьи, отказавшего в выдаче Путило
Белорусская прокуратура возбудила уголовное уголовное дело о разжигании вражды против польского судьи, который рассматривал вопрос о выдаче Белоруссии основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило.
17:32
В Карелии утвердили границы территорий двух объектов культурного наследия
В Карелии утвердили границы территорий объектов культурного наследия — соответствующие приказы появились на портале правовой информации.
17:32
В Татарстане рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Татарстане заявил о готовности оказывать помощь заболевшим — на данный момент для этих целей задействовано 55 медицинских организаций.
17:32
В столичных ветклиниках началась акция по комплексной вакцинации животных
В государственных ветеринарных клиниках Москвы стартовала акция по комплексной вакцинации домашних животных.
17:31
ЦИК: численность избирателей в России на январь 2022 года составила 107,9 млн человек
По информации Центральной избирательной комиссии России, общая численность избирателей в стране по состоянию на 1 января 2022 года составила 107,9 млн человек.
17:30
Анастасия Стежко рассказала о работе с Евгением Мироновым в фильме «Пробуждение»
Актриса Анастасия Стежко рассказала о работе со своим коллегой Евгением Мироновым в фильме «Пробуждение».
17:29
В поликлиниках Оренбурга приостановили плановую медпомощь
В поликлиниках Оренбурга, Орска, Бузулука, Новотроицка и Бугуруслана приостановили плановую медпомощь, заявила в ходе прямого эфира глава регионального Минздрава Татьяна Савинова.
17:29
Валуев ответил, в каких видах спорта ждёт медалей от российских спортсменов
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, в каких видах спорта, на его взгляд, у россиян наибольшие шансы завоевать медали на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине.
17:29
В Волгоградской области суд вынес приговор обвиняемой в создании финансовой пирамиды
В Волжском (Волгоградская область) 52-летнюю создательницу финансовой пирамиды суд приговорил к четырём годам колонии общего режима.
17:28
В России отмечен рост доли погашающих задолженность по кредитам заёмщиков
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (СРО НАПКА) провела исследование. Согласно его результатам, доля заёмщиков, пообещавших погасить кредитную задолженность и сдержавших своё слово, достигла 66% в 2021 году — это максимальный показатель за три года.
17:26
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд назвала «абсолютным успехом» заседание СБ по Украине
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что заседание Совета Безопасности по Украине является «абсолютным успехом».
17:25
ХМАО получит 120 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с «омикроном»
Ханты-Мансийский автономный округ получит более 120 млн рублей на борьбу с «омикроном», заявила губернатор Наталья Комарова во время заседания регионального оперштаба.
17:25
За год товарооборот Татарстана на внешнем рынке вырос на 30%
За год товарооборот Татарстана на внешнем рынке вырос на 30%, заявил начальник Татарстанской таможни Марат Гараев.
17:20
Несколько районов Тюмени остались без электричества
Часть населения Тюмени осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи.
17:19
Мэр Евпатории Роман Тихончук подал в отставку
Мэр Евпатории Роман Тихончук написал заявление об увольнении по итогам оценки своей деятельности и результатов работы, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
17:16
Фетисов поддержал решение провести МЧМ по хоккею летом
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) провести молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года летом.
17:13
МГБ ДНР заявило о причастности украинских спецслужб к минированию здания в Донецке
Министерство государственной безопасности самопровозглашённой Донецкой народной республики заявило о причастности украинских спецслужб к минированию здания администрации Киевского района Донецка.
17:11
Ливанский аналитик: США рассматривают Катар как альтернативный источник газа для Европы
Соединённые Штаты хотят договориться с Катаром о создании альтернативного России источника поставок газа в Европу. Такое мнение выразил ливанский эксперт в области стратегических исследований генерал Эльяс Ханна.
17:06
Генсек ООН Гутерреш осудил ракетный запуск КНДР
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил запуск ракеты средней дальности, который осуществили в КНДР 30 января. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
17:03
«Локомотив» выступил с обращением после вердикта по делу Буше
Ярославский «Локомотив» выступил с официальным заявлением по ситуации с американским нападающим Ридом Буше, приговорённым к условному сроку за изнасилование несовершеннолетней.
16:58
Двое детей и женщина пострадали при падении на них льда в Балашихе
Двое детей и женщина пострадали в результате падения на них льда в подмосковной Балашихе, их госпитализировали.
16:57
В Праге протестующие против ограничительных мер из-за COVID-19 подошли к зданию парламента
В Праге участники протестной акции против ограничительных мер, введённых властями из-за распространения коронавируса, подошли к зданию нижней палаты парламента.
16:56
Экипаж судна ЧФ «Всеволод Бобров» провёл учения в Чёрном море
Экипаж судна Черноморского флота «Всеволод Бобров» провёл учения в Чёрном море.
16:56
Врач Тимаков назвал причины ложноотрицательных результатов тестов на COVID-19
Врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал, что ПЦР-тестирование может не выявить наличие в организме вируса, в частности омикрон-штамма.
16:55
Председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Донбасс
Глава МИД Польши, председатель ОБСЕ Збигнев Рау посетит Донбасс в первой половине февраля, сообщил его пресс-секретарь Лукаш Ясина.
16:51
Голикова: 80% россиян к 2024 году смогут получать быстрый результат теста на ряд инфекций
Около 80% жителей России к 2024 году смогут получать результаты теста более чем на 40 инфекций в течение суток. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
16:49
Среди российских бобслеистов не выявлено случаев заболевания коронавирусом
Сборная России по бобслею сдала отрицательные тесты на коронавирус после прилёта на зимние Олимпийские игры в Пекине.
16:47
Датские учёные завили, что подвид «омикрона» BA.2 заразнее оригинального штамма
Учёные из Дании заявили, что подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1.
16:44
Глава ЛНР Пасечник поручил вернуть комендантский час с 1 февраля
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник поручил возобновить действие комендантского часа в республике с 1 февраля.
16:42
NASA допускает вывод МКС с орбиты в январе 2031 года
Расчёты американского аэрокосмического агентства NASA предусматривают вывод Международной космической станции (МКС) с орбиты в 2031 году.
16:36
В Кировской области подтвердили 933 случая коронавируса за сутки
В Кировской области подтвердили 933 случая коронавируса за последние сутки, из больниц выписали 293 пациента.
16:35
Чудинов отметил, что в Пекине доработали трассу для санного спорта
Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов поделился впечатлениями от первых тренировочных заездов, которые прошли на трассе в Пекине.
16:34
В Оренбургской области зарегистрировали 1274 случая коронавируса за сутки
В Оренбургской области зарегистрировали 1274 случая коронавируса за последние сутки.
16:33
WP сообщила о перепалке в ООН между постпредами России и США
Постоянные представители России и США при ООН Василий Небензя и Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности ООН устроили словесную перепалку. Об этом сообщила The Washington Post.
16:33
В Приморье зафиксировали 501 случай COVID-19 за сутки
В Приморском крае зафиксировали 501 случай COVID-19 за сутки.
16:32
В Татарстане выявили 777 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане выявили 777 случаев COVID-19 за последние сутки.
16:31
Геронтолог Позднякова назвала эффективный способ избежать деменции
Доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Наталья Позднякова рассказала, какой образ жизни нужно вести, чтобы избежать деменции.
16:31
Жители Подмосковья сдали на утилизацию более 45 тысяч хвойных деревьев
Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что в рамках акции «Подари своей ёлке вторую жизнь!» жители региона сдали на переработку свыше 45 тыс. хвойных деревьев.
16:30
Уровень безработицы в Москве составляет менее 1%
В Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года — 0,46%.
16:27
За референдумом в Белоруссии будут следить до 120 наблюдателей от СНГ
Около 100—120 человек войдут в состав миссии наблюдателей от СНГ, которая будет работать на референдуме по внесению правок в Конституцию Белоруссии.
16:21
Нурмагомедов признался, что намеренно отдавал шею сопернику в бою с Порье
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о моменте в бою с Дастином Порье, когда американец чуть его не задушил.
16:20
Премьер Мишустин заявил о колоссальной нагрузке на первичное звено здравоохранения
Первичное звено здравоохранения сегодня испытывает колоссальные нагрузки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
16:16
Дипломат Гаврилов: Россия отмечает бесперспективность нагнетания ситуации вокруг Украины
Нагнетание напряжённости вокруг Украины и поставки стране вооружения не способствуют улучшению ситуации, Россия продолжит убеждать Киев и Вашингтон в бесперспективности такого подхода. Об этом заявил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
16:15
Премьер Венгрии Орбан: никто из европейских лидеров стран ЕС не желает войны
Никто из европейских лидеров не желает войны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
16:12
Во Владивостоке ликвидировали пожар в здании школы
Во Владивостоке пожарные ликвидировали крупное возгорание в здании частной школы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС.
16:09
Вяльбе: в Пекине трасса очень тяжёлая и совсем не скользкий снег
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась, что думает о лыжных трассах в Пекине, где пройдут зимние Олимпийские игры.