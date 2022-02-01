Главред: Польша передаст Украине средства ПВО и боеприпасы

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Варшава приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение. Как передаёт «Главред», по словам Солоха, речь идёт о средствах противовоздушной обороны, а также о «десятках тысяч боеприпасов».

Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение. В частности, речь идёт о средствах противовоздушной обороны. Как пишет «Главред», об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

«Принято решение о передаче украинской стороне боеприпасов оборонительного характера для защиты, а не наступательных действий. Это решение сейчас реализует министр национальной обороны», — рассказал Солох.

Он отметил, что решение было принято в тесном сотрудничестве между правительством и канцелярией президента Польши.

Солох на вопрос журналистов, будет ли это вооружение предназначено для противовоздушной обороны, ответил утвердительно. Также он рассказал, что речь идёт о «десятках тысяч боеприпасов».

Как отмечает издание, вооружение Польша готова предоставить в любое время. По словам главы польского Бюро нацбезопасности, военную помощь могут доставить на Украину «в течение нескольких дней». Он подчеркнул, что детали впоследствии обнародует Министерство национальной обороны Польши.

«Мы сделали предложение украинской стороне и ждём ответ», — подчеркнул Солох.