CNN: такой интенсивности ракетных испытаний Северная Корея не демонстрировала с 2017 года

Северная Корея подтвердила, что провела испытательный пуск баллистической ракеты «Хвасон-12», передаёт CNN. В материале отмечается, что это уже были седьмые испытания в этом месяце и что подобной интенсивности ракетных пусков не наблюдалось с 2017 года.

Северная Корея подтвердила то, что подозревали аналитики. Государственное информагентство этой страны сообщило, что Пхеньян в воскресенье провёл испытательный пуск ракеты средней дальности, известной как «Хвасон-12».



Это самая мощная баллистическая ракета, которую тестировала Северная Корея с 2017 года. И это уже седьмое ракетное испытание в этом месяце.



Администрация Байдена заявляет, что хотела бы вернуться к дипломатическим переговорам с Пхеньяном, но они пока ждут официального ответа.



С подробностями по этой теме Айван Уотсон, который сейчас с нами на прямой связи из Гонконга. Айван, рада вас видеть. Что нового вы узнали об этих ракетных испытаниях? И чего на самом деле хочет Ким Чен Ын?



АЙВАН УОТСОН, корреспондент CNN: Оно прошло в рамках пускового «марафона», который Северная Корея устроила в январе. Это был седьмой пуск всего лишь за месяц. Как было установлено, в этом случае речь идёт о баллистической ракете средней дальности, которая может набирать максимальную высоту приблизительно 2000 километров и, похоже, преодолела расстояние приблизительно 800 километров.



Её зафиксировали южнокорейские военные, японские власти, американские военные. Все эти союзники выступили с критикой данного ракетного пуска, заявив, что это нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.



Министр обороны Южной Кореи в понедельник утром посетил воинские части, которым поручено защищать страну от таких вещей, как ракетные атаки. Он сказал им (военным. — ИноТВ): пожалуйста, будьте начеку.



А южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в воскресенье, вскоре после произведённого Северной Кореей утреннего пуска, созвал свой Совет по национальной безопасности на экстренное заседание.



В своих комментариях, адресованных преимущественно журналистам, он сказал, что, по его мнению, Северная Корея, возможно, движется к тому, чтобы отказаться от введённого ею же моратория на пуски межконтинентальных баллистических ракет и на ядерные испытания, который действовал, по сути, с 2018 года. Всё это, разумеется, может значительно обострить напряжённость на Корейском полуострове.



И действительно, с 2017 года мы не видели, чтобы ракетные пуски проводились с такой интенсивностью. Вспомните времена, когда в Белом доме был ещё президент Трамп, который сыпал оскорблениями в адрес северокорейского диктатора, называя его маленьким человеком-ракетой, а последний отвечал ему также оскорблениями. Всё это было до того, как два лидера перешли к их исторической дипломатии со встречами лицом к лицу.



Белый дом сейчас ясно дал понять, что он контактирует с правительством Северной Кореи и хотел бы провести переговоры, но не на уровне глав государств. Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил CNN, что, похоже, северокорейцы хотели бы подобной весомой дипломатии на высоком уровне. Но это не то, чем сейчас намерен заниматься Вашингтон. Розмари.



Хорошо. На прямой связи из Гонконга с нами был Айван Уотсон. Большое спасибо.



Дата выхода в эфир 31 января 2022 года.