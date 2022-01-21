CNN: курс на долгосрочное противостояние США — в КНДР пригрозили возобновить ядерные испытания

Пхеньян должен начать готовиться к долгосрочному противостоянию с Вашингтоном, заявил в ходе заседания Политбюро Центрального комитета Трудовой партии лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Как сообщает CNN, Северная Корея указала на «враждебную политику и военную угрозу со стороны США» и пригрозила возобновить ядерные испытания.

В Пхеньяне намекнули, что могут рассмотреть возможность возобновления испытаний ракет дальнего действия и ядерного оружия, посчитав необходимым начать готовиться к долгосрочному противостоянию с США, сообщает CNN со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.

В среду на заседании Политбюро Центрального комитета Трудовой партии под председательством северокорейского лидера Ким Чен Ына КНДР обвинила США в продолжении враждебных действий в отношении страны — начиная с санкций и заканчивая совместными военными учениями Вашингтона и Сеула и испытаниями американского стратегического оружия. В частности, там отметили, что «враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасного предела, который больше нельзя игнорировать», и признали необходимость подготовки к «долгосрочной конфронтации» с США.

Сообщение о заседании гласит, что Ким Чен Ын поручил официальным лицам усилить способы «эффективного контроля над враждебными действиями США» и «пересмотреть меры по укреплению доверия».

«Соответствующим органам дано указание пересмотреть меры по укреплению доверия, которые мы приняли по собственной инициативе на льготной основе, и оперативно рассмотреть вопрос о возобновлении всех временно приостановленных видов деятельности», — сказано в сообщении агентства.

Как отмечает CNN, вероятно, речь идёт о запуске межконтинентальных баллистических ракет и ядерных испытаниях, мораторий на которые поддерживается с конца 2017 года. Впрочем, как напоминает телеканал, с начала этого года Северная Корея активизировала испытания ракет меньшей дальности.

В связи с этим на прошлой неделе США объявили о введении санкций в отношении пяти северокорейских физических лиц и одной организации, поддерживающих программы, связанные с баллистическими ракетами. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, в ответ на американские санкции в Пхеньяне отметили, что администрация президента Джо Байдена «продолжает манёвры по лишению КНДР права на самооборону».

По словам пресс-секретаря Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Ким Чжун Рака, южнокорейские военные внимательно следят за действиями Северной Кореи после публикации сообщения.

CNN напоминает, что Пхеньян неоднократно требовал от Вашингтона прекратить «враждебное отношение» в качестве условия для возобновления замороженного диалога, однако у КНДР, «похоже, другой план на этот год».

«Учитывая позицию Северной Кореи и ситуацию на Корейском полуострове в 2022 году, испытания нового оружия продлятся некоторое время», — заявил эксперт Института стратегии национальной безопасности в Сеуле Чой Ён Хван.

При этом, по мнению старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Дуён Ким, действия Северной Кореи не зависят от того, что делают или не делают США. «Мы знали, что это был лишь вопрос времени. В январе прошлого года Ким Чен Ын уже обнародовал цели по разработке и испытанию новых МБР и других высокотехнологичных видов оружия в рамках своего пятилетнего плана», — отметила эксперт.