CNBC: США ответили санкциями на ракетные испытания КНДР

США ввели санкции против восьми физических лиц и организаций после двух ракетных испытаний, проведённых Северной Кореей с начала года, передаёт CNBC. Под новые санкции подпали один россиянин и российская компания «Парсек», которая, как полагают в Вашингтоне, способствовала распространению оружия массового уничтожения или его доставке в КНДР.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о введении санкций в отношении восьми человек и организаций за их деятельность по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракетных программ для Северной Кореи, сообщает CNBC.

Как отмечается на сайте телеканала, ограничительные меры последовали за по крайней мере двумя ракетными запусками, произведёнными Пхеньяном менее чем за неделю. По данным северокорейских информационных агентств, речь идёт об испытаниях гиперзвуковых ракет.

В среду Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении пяти северокорейцев. Позднее в тот же день Государственный департамент принял меры в отношении одного северокорейца, одного россиянина, Романа Алара, и российской организации «Парсек», которая, как отмечается, способствовала распространению оружия массового уничтожения либо его доставке в КНДР.

В Министерстве финансов отметили, что новые санкции являются «частью постоянных усилий США по противодействию программам КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет», а также призваны помешать стране использовать зарубежных представителей для незаконного приобретения товаров для производства оружия.

«Последние ракетные запуски КНДР являются ещё одним доказательством того, что страна продолжает развивать запрещённые программы, несмотря на призывы международного сообщества к дипломатии и ядерному разоружению», — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Между тем в Пентагоне сообщают о том, что продолжают оценивать проведённые Северной Кореей испытания. Как напоминает CNBC, два запуска с начала года, которые последовали за серией испытаний оружия в 2021 году, подчёркивают стремление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына расширить военный потенциал страны на фоне зашедших в тупик ядерных переговоров с США.