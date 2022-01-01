N-TV: вопреки обыкновению — новогодняя речь Ким Чен Ына была посвящена внутренней политике

18:30
Путин освободил Александра Абелина от должности помощника секретаря Совбеза России
Александр Абелин освобождён от должности помощника секретаря Совета безопасности России. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.
18:21
В Москве за сутки сотрудники ГАИ выявили более 70 нетрезвых водителей
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы за сутки выявили более 70 водителей с признаками алкогольного опьянения.
18:09
Немецкий обозреватель Франкенберг рассказал о недоверии Европы к США в вопросах безопасности
Авторитет Соединённых Штатов как гарантов безопасности на мировой арене оказался подорван событиями 2021 года, заявил обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг.
17:57
В ЛНР заявили о занятии ВСУ здания школы в Донбассе
Украинские военные заняли здание школы в подконтрольном Киеву селе Валуйское в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко.
17:48
Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 автомобилей
Во Франции хулиганы сожгли 874 автомобиля в новогоднюю ночь, заявил глава французского МВД Жеральд Дарманен.
17:34
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега в горах
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за прогнозируемого сильного снега в горах, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
17:20
Жители Москвы и Краснодарского края выиграли по 500 млн рублей в лотерею
Участники лотереи «Русское лото» из Москвы и Краснодарского края выиграли по 500 млн рублей в розыгрыше.
17:08
Названа возможная причина приведшего к гибели пяти человек пожара в Иркутской области
Причиной пожара в деревянном доме в селе Хомутово Иркутской области, в результате которого погибли пять человек, могла стать аварийная работа электрооборудования, сообщает ГУ МЧС по региону.
16:56
Синоптик Леус: декабрь 2021 года стал самым морозным в Петербурге за девять лет
В Санкт-Петербурге декабрь 2021 года стал самым морозным месяцем за последние девять лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
16:50
Менеджер сборной Чехии рассказал о ситуации со снятием российских и чешских хоккеистов с рейса
Менеджер молодёжной сборной Чехии Отакар Черны прокомментировал инцидент со снятием команды с рейса Калгари (Канада) — Франкфурт-на-Майне (Германия).
16:47
Запасы газа в украинских ПХГ ниже прошлогодних на 42,6%
Запасы газа в подземных хранилищах Украины на момент 1 января составляют 13,5 млрд куб. м топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Укртрансгаз».
16:32
Молодёжную сборную России сняли с рейса из-за нарушения масочного режима и курения Зубова
Молодёжная сборная России по хоккею была снята с рейса Калгари (Канада) — Франкфурт-на-Майне (Германия) из-за нарушения масочного режима.
16:32
МВД России не зафиксировало нарушений правопорядка в новогоднюю ночь
Сотрудники полиции не допустили нарушений правопорядка во время празднования новогодних мероприятий на территории страны, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
16:24
Терентьев обвинил Клебо в падении в полуфинале спринта «Тур де Ски» в Оберстдорфе
Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал своё падение в полуфинале спринта классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
16:20
Зеленский поздравил Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего французского коллегу Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС.
16:12
Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
16:08
В Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка
В Рязанской области при запуске фейерверка погиб мужчина. Следственные органы организовали проверку.
16:01
Бородавко оценил победу Непряевой в классическом спринте на «Тур де Ски»
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на победу россиянки Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
15:52
Сенатор Пушков рассказал о цели призыва опубликовать антироссийские санкции
Бывшие послы США в России хотят помешать переговорам между Москвой и Вашингтоном, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
15:48
Клебо выиграл спринт на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе
Трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выиграл спринт классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
15:43
Непряева прокомментировала победу в спринте на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе
Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свою победу в спринте классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
15:34
Президент Финляндии назвал требования России к НАТО несовместимыми с безопасностью Европы
Требования России к НАТО и США вступают в противоречие со сложившимся порядком обеспечения безопасности Европы, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.
15:30
Непряева выиграла спринт на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
15:24
Большунов и Терентьев не пробились в финал спринта «Тур де Ски» в Оберстдорфе
Российские лыжники не квалифицировались в финал спринта классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
15:18
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Ивановской области
В результате пожара в частном доме в городе Юже Ивановской области погибли два человека, сообщает ГУ МЧС по региону.
15:15
Сорина и Непряева вышли в финал спринта «Тур де Ски» в Оберстдорфе
Российские лыжницы Татьяна Сорина и Наталья Непряева квалифицировались в финал спринта классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
15:10
Скончался трёхкратный призёр Олимпийских игр Хамутцких
В возрасте 52 лет ушёл из жизни трёхкратный призёр Олимпийских игр по волейболу Вадим Хамутцких.
15:02
Большунов и Терентьев вышли на Клебо в полуфинале спринта в Оберстдорфе
Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев квалифицировались в полуфинал спринта классическим стилем на втором этапе престижной многодневки в Оберстдорфе (Германия).
14:55
Терентьев выиграл четвертьфинальный забег после поломки палки на старте
Российский лыжник Александр Терентьев лишился палки на старте спринта классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
14:54
Папа Римский назвал применение насилия к женщинам оскорблением Бога
Папа Римский Франциск в ходе своей проповеди 1 января назвал насилие по отношению к женщинам «оскорблением Бога».
14:46
Лидер «Тур де Ски» Диггинс упала в четвертьфинале спринта в Оберстдорфе
Лидер общего зачёта «Тур де Ски» Джессика Диггинс упала во время спринта классическим стилем на втором этапе престижной многодневки в Оберстдорфе (Германия).
14:38
Пенсии неработающих пенсионеров в России возрастут до 18 521 рубля
Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,9% с 1 января и возрастут в среднем до 18 521 рубля.
14:38
Сорина и Непряева вышли в полуфинал спринта в Оберстдорфе
Российские лыжницы Татьяна Сорина и Наталья Непряева квалифицировались в полуфинал спринта классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
14:24
Собянин рассказал об успехах за прошедший год
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об успехах столицы в сферах транспорта, строительства и медицины за 2021 год, упомянув о вакцинации почти 6 млн человек.
14:07
Кассовые сборы фильмов в КНР за 2021 год составили $7,4 млрд
Кассовые сборы фильмов в Китае за 2021 год составили 47,2 млрд юаней ($7,4 млрд), сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное управление кинематографии Китая.
13:50
На Окинаве за сутки выявлено 235 случаев заболевания COVID-19 среди военных США
По меньшей мере 235 случаев заболевания коронавирусом выявлено за последние сутки на японском острове Окинава среди военных США.
13:35
Путин поздравил с юбилеем артиста Сергея Шакурова
Российский президент Владимир Путин поздравил с 80-летием народного артиста России Сергея Шакурова.
13:21
Более 80 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы 1 января
Более 80 авиарейсов задержано или отменено 1 января в трёх аэропортах Москвы, следует из данных «Яндекс.Табло».
13:06
Два человека пострадали в драке в Новой Москве в новогоднюю ночь
Два человека пострадали в результате драки в новогоднюю ночь в Новой Москве, сообщил столичный главк МВД.
12:52
Один человек погиб в результате ДТП в Чувашии
Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей в Аликовском районе Чувашии.
12:34
Армия Израиля сообщила о выпущенных из сектора Газа ракетах
Армия Израиля зафиксировала запуск двух ракет из сектора Газа, снаряды упали у побережья Тель-Авива.
12:21
В 2021 году Польша зафиксировала почти 40 тысяч попыток проникновения мигрантов из Белоруссии
За 2021 год почти 40 тыс. мигрантов пытались незаконно попасть в Польшу с территории Белоруссии, сообщает польская погранслужба.
12:06
В России за сутки выявили 19 751 случай коронавируса
За сутки в России выявили 19 751 случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
11:54
В Японии разрабатывают дающую пожизненный иммунитет от COVID-19 вакцину
Японские специалисты работают над созданием вакцины от коронавируса, которая предоставит пожизненную защиту от заболевания, сообщил исследователь Токийского института медицинских исследований Митинори Кохара.
11:36
В ЕС в 2020 году зафиксировано первое за 10 лет снижение экспорта игристых вин
Экспорт игристых вин странами ЕС за пределы союза в 2020 году снизился впервые за десять лет, сообщает статистическая служба Евросоюза Eurostat.
11:23
Число жертв пожара в Иркутской области возросло до пяти
В результате пожара в деревянном двухэтажном доме в селе Хомутово Иркутской области погибли пять человек.
11:05
Новогодняя ночь в ЛНР прошла без происшествий
Новогодняя ночь в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) прошла без чрезвычайных происшествий, сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
10:53
Медведев оценил перспективы сборной России на ATP Cup
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оценил перспективы сборной России на турнире ATP Cup 2022 года.
10:50
В Москве 1 января ожидается до -1 °С
В столице в субботу, 1 января, прогнозируется облачная погода при температуре до -1 °С, следует из данных Гидрометцентра России.
10:46
Дзюба выступил с обращением к своим болельщикам
Российский форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поздравил болельщиков с Новым годом.