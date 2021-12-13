Guardian: спустя 70 лет после окончания корейской войны Сеул и Пхеньян «в принципе» согласны на формальный мир

Почти 70 лет назад корейская война завершилась «нестабильным перемирием» и теперь Сеул, Пхеньян, Пекин и Вашингтон пришли к принципиальному соглашению по объявлению официального мира, объявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. По его словам, этот шаг может способствовать прогрессу в ядерном разоружении полуострова. Однако Северная Корея уже дала понять, что не пойдёт на переговоры, пока США придерживаются «враждебной позиции», сообщает The Guardian.

Спустя почти 70 лет после окончания корейской войны Сеул, Пхеньян, Пекин и Вашингтон «в принципе» договорились объявить о её официальном завершении. Об этом в понедельник 13 декабря заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, пишет The Guardian.

Как напоминает издание, корейская война завершилась перемирием в июне 1953 года, однако официального мирного соглашения так и не было подписано. Это означает, что формально война между Сеулом и Пхеньяном ещё не закончена.

Выступая на пресс-конференции в Канберре в ходе своего визита в Австралию, южнокорейский лидер отметил, что стороны пришли к принципиальному соглашению по объявлению официального мира. Однако, как добавил Мун, Северная Корея выдвинула предварительное условие о прекращении «враждебных действий» со стороны США.

«Из-за этого мы не можем сесть за стол переговоров, чтобы обсудить объявление мира между Южной и Северной Кореями и между Северной Кореей и США, — объяснил президент. — Мы надеемся, что эти переговоры начнутся, и принимаем для этого соответствующие меры».

По словам Муна, сегодня важно закрепить «нестабильное» перемирие, которое действует последние 70 лет, полноценным миром. Этот шаг может поспособствовать прорыву в урегулировании вопроса с ядерной программой Пхеньяна, полагает президент. «Это поможет нам начать переговоры по ядерному разоружению и миру на Корейском полуострове», — подчеркнул южнокорейский лидер.

Спустя несколько часов после выступления Муна южнокорейский министр по делам объединения (двух Корей. — ИноТВ) Ли Ин Ён заявил, что потенциальная декларация может стать «поворотным моментом, который даст начало новой фазе мира». «Складывается впечатление, что Северная Корея демонстрирует более открытый, чем раньше, подход к диалогу. В этом году Северная Корея осуществила запуск нескольких ракет малой дальности, но не стала позволять ситуации ухудшиться существенном образом, повышая напряжённость до высокого уровня», — отметил Ли.

Как обращает внимание The Guardian, Мун позиционирует налаживание отношений с Северной Кореей как одно из приоритетных направлений работы своей администрации и стремится добиться заключения мира до окончания своего президентского срока весной следующего года.

Как сообщается, китайские власти инициативу поддерживают. Тем временем Южная Корея и США находятся на завершающем этапе подготовки предварительной декларации.

Впрочем, как добавляет издание, Пхеньян дал понять, что не вступит в переговоры, пока Вашингтон сохраняет «враждебную» позицию. Под ней Северная Корея подразумевает присутствие 28,5 тыс. американских военных на территории Южной Кореи и ежегодные учения США и Сеула, которые Пхеньян воспринимает как «репетицию нападения».

По данным The Guardian, мнения относительно подписания мира с Северной Кореей, пока она, вопреки международным санкциям, работает над своей ядерной и ракетной программами, в США и Южной Корее расходятся. Критики полагают, что Пхеньян может воспринять это как «награду за свои провокации».