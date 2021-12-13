Guardian: спустя 70 лет после окончания корейской войны Сеул и Пхеньян «в принципе» согласны на формальный мир
Спустя почти 70 лет после окончания корейской войны Сеул, Пхеньян, Пекин и Вашингтон «в принципе» договорились объявить о её официальном завершении. Об этом в понедельник 13 декабря заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, пишет The Guardian.
Как напоминает издание, корейская война завершилась перемирием в июне 1953 года, однако официального мирного соглашения так и не было подписано. Это означает, что формально война между Сеулом и Пхеньяном ещё не закончена.
Выступая на пресс-конференции в Канберре в ходе своего визита в Австралию, южнокорейский лидер отметил, что стороны пришли к принципиальному соглашению по объявлению официального мира. Однако, как добавил Мун, Северная Корея выдвинула предварительное условие о прекращении «враждебных действий» со стороны США.
«Из-за этого мы не можем сесть за стол переговоров, чтобы обсудить объявление мира между Южной и Северной Кореями и между Северной Кореей и США, — объяснил президент. — Мы надеемся, что эти переговоры начнутся, и принимаем для этого соответствующие меры».
По словам Муна, сегодня важно закрепить «нестабильное» перемирие, которое действует последние 70 лет, полноценным миром. Этот шаг может поспособствовать прорыву в урегулировании вопроса с ядерной программой Пхеньяна, полагает президент. «Это поможет нам начать переговоры по ядерному разоружению и миру на Корейском полуострове», — подчеркнул южнокорейский лидер.
Спустя несколько часов после выступления Муна южнокорейский министр по делам объединения (двух Корей. — ИноТВ) Ли Ин Ён заявил, что потенциальная декларация может стать «поворотным моментом, который даст начало новой фазе мира». «Складывается впечатление, что Северная Корея демонстрирует более открытый, чем раньше, подход к диалогу. В этом году Северная Корея осуществила запуск нескольких ракет малой дальности, но не стала позволять ситуации ухудшиться существенном образом, повышая напряжённость до высокого уровня», — отметил Ли.
Как обращает внимание The Guardian, Мун позиционирует налаживание отношений с Северной Кореей как одно из приоритетных направлений работы своей администрации и стремится добиться заключения мира до окончания своего президентского срока весной следующего года.
Как сообщается, китайские власти инициативу поддерживают. Тем временем Южная Корея и США находятся на завершающем этапе подготовки предварительной декларации.
Впрочем, как добавляет издание, Пхеньян дал понять, что не вступит в переговоры, пока Вашингтон сохраняет «враждебную» позицию. Под ней Северная Корея подразумевает присутствие 28,5 тыс. американских военных на территории Южной Кореи и ежегодные учения США и Сеула, которые Пхеньян воспринимает как «репетицию нападения».
По данным The Guardian, мнения относительно подписания мира с Северной Кореей, пока она, вопреки международным санкциям, работает над своей ядерной и ракетной программами, в США и Южной Корее расходятся. Критики полагают, что Пхеньян может воспринять это как «награду за свои провокации».
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