Time: смерть бывшего президента Чон Ду Хвана переворачивает мрачную страницу в истории Южной Кореи

На 90-м году жизни скончался бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван, сообщает Time. Как пишет издание, годы правления Хвана были отмечены жёстким подавлением оппозиции: сотни человек были убиты, десятки тысяч посажены в тюрьмы. Вместе с темж при Хване в Южной Корее начался период бурного экономического роста.

Бывший военный деятель и президент Южной Кореи Чон Ду Хван, пришедший к власти в результате военного переворота 1979 года, скончался в возрасте 90 лет, сообщает Time. Согласно данным врачей скорой помощи, Хван умер у себя дома.

Издание пишет, что в годы своего правления Хван жёстко подавлял антиправительственные протесты: сотни оппозиционеров были убиты, десятки тысяч посажены в тюрьмы. При этом при Хване началась постепенная либерализация общественно-политической жизни. Под давлением общества Хван позволил провести первые в истории страны прямые и свободные выборы.

Хван оставил пост президента в 1988 году, пишет Time: он два года прожил в буддистском монастыре, после чего был арестован. Его обвинили в коррупции, мятеже и измене, после чего приговорили к смертной казни: однако в 1997 году Хван был помилован.

Time напоминает, что после захвата власти Хван подавил восстание в городе Кванджу на юге страны: в результате погибло около 200 восставших. Кроме того, военным трибуналом был осуждён и казнён лидер оппозиции, обвинённый в разжигании восстания.

При этом годы правления Хвана были отмечены бурным ростом экономики, отмечает издание. Хван провёл несколько либеральных реформ: в частности, отменил комендантский час и понизил ограничения по поездкам за границу. Кроме того, Хван искал примирения с КНДР, пытаясь организовать совместные саммиты и способствуя встречам членов семей, разделённых Корейской войной. Однако КНДР всё равно несколько раз провоцировала Южную Корею в период правления Хвана: например, в 1983 году северокорейский спецназ устроил покушение на Хвана во время его визита в Мьянму. Хвану чудом удалось спастись, но теракт унёс жизни 21 человека, среди которых было несколько южнокорейских министров.