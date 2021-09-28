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Guardian: президент Южной Кореи предложил запретить употребление собак в пищу

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин предложил запретить употреблять собак в пищу, пишет The Guardian. Как поясняет издание, этот традиционный элемент местной кухни стал для Сеула постыдной темой на международной арене. Более того, всё больше корейцев, особенно представители молодого поколения, воспринимают собак как домашних питомцев, а не животных, выращиваемых на убой.
Guardian: президент Южной Кореи предложил запретить употребление собак в пищу
Reuters
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поднял вопрос о запрете употребления собак в пищу, сообщает The Guardian со ссылкой на офис южнокорейского лидера. Как отмечает издание, эта традиционная для корейцев практика стала для Сеула постыдной темой на международной арене.

Собачье мясо — это давний элемент южнокорейской кухни: считается, что ежегодно в этой азиатской стране съедают около 1 млн собак. Однако за последнее время потребление собачатины снизилось, поскольку всё больше корейцев воспринимают их в качестве домашних питомцев, а не животных, выращиваемых на убой.

Подобная практика стала чем-то вроде табу среди молодого поколения. Кроме того, на Сеул всё большее давление оказывают активисты по защите прав животных.

Индустрия домашних животным в Южной Корее сейчас находится на подъёме. Также растёт и число людей, которые держат собак у себя дома. К их числу относится и южнокорейский президент.

Мун Чжэ Ин — известный собачник. В его президентской резиденции живёт несколько собак, в том числе и та, которую он спас уже после вступления в должность, напоминает The Guardian.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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