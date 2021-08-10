BFM TV: во Франции с начала лета резко выросло число брошенных животных

С возвращением к нормальной жизни после карантина французы стали чаще бросать домашних животных, рассказывает BFM TV. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 7%, а для необычных питомцев — на 24%: в погоне за модой люди забывают о своей ответственности за жизнь того, кого берут к себе домой.

Эта молодая пара решилась на усыновление: они ищут маленького котёнка, который бы скрашивал их быт. Спустя всего пару минут они уже очарованы.

ФРАНЦУЗ: Немного тяжело видеть их вот так. Мы бы хотели забрать несколько, но потом…

ФРАНЦУЖЕНКА: Почему бы и нет?

ФРАНЦУЗ: Это ответственность (смеётся).

Потому что этот приют Общества защиты животных (SPA) почти переполнен. Всего за один июль здесь появилось 160 котов, притом что рассчитан он максимум на 200 животных. Эта тревожная ситуация отражает значительный рост числа брошенных животных с начала лета: по сравнению с 2019 годом их количество увеличилось на 7 процентов.

МАРИ-ЛОР КАРОН, глава Общества защиты животных в городе Плезир: Во время первого карантина было много слегка спонтанных «покупок» щенков и котят. Проблема в том, что как только возобновился нормальный рабочий график, животные не смогли адаптироваться, то есть возник эффект бумеранга. У нас достаточно много брошенных животных.

Помимо кошек и собак, SPA также отмечает, что на 24 процента по сравнению с 2019 годом выросло число брошенных необычных домашних животных.

МАРИ-ЛОР КАРОН: К сожалению, они также являются жертвами эффекта потребления, моды. Люди их хотят, но на самом деле не изучают, что это за собой влечёт.

С 1 мая Общество защиты животных подобрало больше 12 тысяч брошенных животных.