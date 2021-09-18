BFM TV: четвероногие звёзды соцсетей — Сингапур переживает бум животных-инфлюэнсеров

В Сингапуре всё большую популярность набирают аккаунты кошек и собак, которые продвигают различные товары — предназначенные как для животных, так и для человека, рассказывает BFM TV. На животных-инфлюэнсеров подписываются десятки тысяч человек, а их хозяева зарабатывают по $500 за каждый пост с рекламой.

КРИСТОФ МЕЛЕ, ведущий BFM TV: Добрый день, Коля!

КОЛЯ БЁДУА, ведущий рубрики «Самородок»: Привет всем!

АДЕЛИН ФРАНСУА, ведущая BFM TV: Привет, Коля!

КОЛЯ БЁДУА: Итак, Stromae (бельгийский певец, чья песня играет на фоне. — ИноТВ), 2013 год. Сегодня утром я вам расскажу о настоящей моде в Сингапуре на набирающую популярность и очень серьёзную профессию: собаки и кошки — инфлюэнсеры. В качестве примера представляю Сашу и Пайпер, у которых 24 тысячи подписчиков. На своей странице они продают злаковые батончики, макароны или человеческие антигистаминовые таблетки. Таким образом, их работа, как и у людей, заключается в продвижении товара и его узнаваемости, хотя по своей природе эти лапочки не говорят. Кот Бросси, на которого подписаны 55 тысяч человек, любит блюда навынос из тофу. Он сам ходит по магазинам и, как видите, любит пылесосить.

В Сингапуре эти животные-инфлюэнсеры больше не ограничиваются продуктами для собак. Этот бизнес может приносить большую прибыль: владелец быстро начинает получать миллионы долларов, потому что две собаки, которых я вам показывал вначале, зарабатывают 500 долларов за пост. Один пост приносит 500 долларов двум собакам, или, точнее, их хозяину.

В Сингапуре стали появляться специализированные агентства, например, The Woof Agency, которое предлагает свои услуги не меньше чем 6 тысячам животных. Так что теперь становится сложно найти место для всех этих пушистиков. Главная цель и задача: заработать подписчиков, одновременно оставаться послушным, оригинальным и с шелковистой шёрсткой. Необходимо постоянное присутствие в соцсетях и начинать, если вы хотите этого для своего животного, с бесплатной рекламы, совсем как людям.

На другом конце света у нас во Франции тоже есть четырёхлапые звёзды. Посмотрите, например, на Малькольма. На этого пса из Бордо подписано почти 93 тысячи человек, он является лицом одной из марок сухого корма, а этим летом получил приз за лучший инстаграм-аккаунт животного на Всемирной премии блогеров и инфлюэнсеров — это очень серьёзно. Ну и напоследок вспомним о Бу. Этот померанский шпиц…

АДЕЛИН ФРАНСУА: О, Бу, это был мой любимчик!

КОЛЯ БЁДУА: Говорили, что это самая красивая собака в мире. Он из США…

АДЕЛИН ФРАНСУА: Но он умер в 2018 году.

КОЛЯ БЁДУА: Действительно, в возрасте 12 лет. Таким образом, он одним из первых стал звездой соцсетей: на него подписалось около 16 миллионов человек.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Да, его назвали самой милой собакой в мире.

КРИСТОФ МЕЛЕ: И теперь мы все плачем.

АДЕЛИН ФРАНСУА: Да. Буууу! Спасибо Коля!