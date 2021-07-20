NTD: «козлиный десант» снова бросили на бой с сорняками на Манхэттене

На Манхэттен снова привезли два десятка коз, которые помогут избавить парк Риверсайд от сорняков. Как передаёт NTD, раньше от сорных растений избавлялись с помощью химикатов, однако потом сделали вывод, что козы будут более экологичным решением. К тому же посмотреть на работу рогатых помощников приходят десятки посетителей.
Два десятка коз снова приехали на Манхэттен решать важную задачу. Им необходимо избавить парк Риверсайд от густой растительности, состоящей из инвазивных растений.
ДЭН ГАРОДНИК, глава заповедника: Они съели японский спорыш и виноградовник уссурийский, перекусили шиповником, легко освоили труднопроходимую местность позади меня и проглотили ядовитый плющ, даже не задумываясь.
Этот способ борьбы с сорняками становится в парках города крайне популярным. Посмотреть на работу рогатых помощников приходят десятки людей.
ИЗАБЕЛЛА ДЖАРРОЛЬД, зрительница:В детстве я ходила в контактный зоопарк, и там был один козлик, я только помню его кличку. Его звали Сеймур. И это был самый милый козлик в мире. Он позволял его тискать. И это было так мило. Обожаю коз.
БЭТ ЛИНСКИ, зрительница:Они милые добрые животные, и они приносят только пользу. Они дают прекрасный козий сыр. Домашняя коза — это отлично.
Раньше от сорных растений избавлялись с помощью химикатов. Потом сделали вывод, что козы будут более экологичным решением.
ДЖОРДОН МАРТИНС-СИАНЕК, сын владельца коз: Помимо того, что они милые, они не только съедают много зелени, но также нейтрализуют семена. То есть растения не появятся в следующем году.
Такую армию рогатых привезли только в первый день. Из 24 животных оставят пять. Они будут поедать растительность каждый день до конца лета. Потом с помощью всенародного голосования объявят победителя.
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