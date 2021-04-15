South China Morning Post Оригинал

SCMP: Сеул подаст в суд на Японию за планы сброса в океан радиоактивной воды с «Фукусимы»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству рассмотреть способы по передаче дела о возможном сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Международный трибунал по морскому праву, сообщает South China Morning Post. Сеул, как и многие соседи Японии, недовольный решением Токио о выпуске радиоактивной воды в океан, готов добиваться судебного запрета.

Сеул собирается обратиться в международный суд с целью не дать Токио сбросить в океан воду с АЭС «Фукусима-1». 

 

Президент Мун Чжэ Ин поручил правительству найти способы оспорить решение Японии о сбросе загрязнённой воды с её аварийной атомной станции в Международном трибунале по морскому праву. Среди возможных вариантов — ходатайство о судебном запрете. 

 

13 апреля Япония анонсировала планы по сбросу прошедшей очистку радиоактивной воды с разрушенной станции «Фукусима-1». Процесс выпуска более 1 миллиона тонн отработанной воды должен начаться где-то через два года. Токио заверил, что вода будет очищена от вредных радиоактивных компонентов, за исключением трития. Как заявляют некоторые эксперты, этот изотоп может быть опасен для людей лишь в больших количествах. 

 

Тем не менее соседи Японии незамедлительно выступили против её плана. 

 

КУ ЮН ЧХОЛЬ, глава управления координации государственной политики Кореи: Мы выразим опасения и возражения нашего народа относительно анонсированного сегодня решения Токио. Решение японского правительства абсолютно неприемлемо. 

 

ЧЖАО ЛИЦЗЯН, представитель МИД КНР: Океан не мусорный бак для Японии. Тихий океан не сточная канава для японских отходов. Япония не должна заставлять весь мир расплачиваться за то, как она решает свою проблему с отработанной радиоактивной водой. 

 

Тайвань тоже «выразил своё сожаление» и заявил, что будет отслеживать и оценивать воздействие радиоактивных отходов.

 

Заявление Токио также спровоцировало протесты и в самой Японии. 

 

ЮКО ОЦУКА, протестующая: Я в шоке. Я сама из Фукусимы, так что, мне кажется, я эту проблему воспринимаю ближе к сердцу, и я потрясена. Я вообще не хочу, чтобы эту воду сбрасывали в океан. Я хочу, чтобы они немедленно отменили Олимпийские игры и бросили больше сил на восстановление — не выпускали радиоактивную воду в океан, а построили резервуар, в котором её можно было бы хранить. 

 

ИТИРО ТАНАКА, протестующий: Пожалуйста, остановитесь. Пожалуйста, не загрязняйте радиоактивными отходами всю Японию, а не только Фукусиму. Когда случилась катастрофа, вам пришлось принимать меры по деконтаминации, чтобы очистить ту область. Так не распространяйте бездумно и дальше это загрязнение уже после катастрофы.

 

Дата публикации 15 апреля 2021 года.

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источник
South China Morning Post Китай Азия
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