France 24: «нет выбора» — Япония решила слить воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан
КОНСТАНТИН СИМОН, корреспондент France 24: В Японии уже семь лет ведутся яростные споры о воде. В чём же дело? Напомним: через 10 лет после радиационной аварии в марте 2011 года инженеры на атомной станции «Фукусима-1» продолжают держать под контролем реакторы, чтобы избежать новых происшествий, нового заражения. Но чтобы охладить внутреннюю часть реактора, им приходится использовать огромное количество воды, нефильтрованных грунтовых вод.
С тех пор есть ещё и загрязнение, связанное с водой. В итоге эту воду должны откачивать и хранить в тысяче огромных резервуаров, которыми заставили станцию, можно сказать, там больше нет места. Там больше 1,2 миллиарда литров воды, которая хранится на станции «Фукусима». Конечно, японцы готовили общественное мнение в Японии и по всему миру к сбросу воды в океан. Например, нас, журналистов, часто приглашали на станцию, чтобы объяснить, что речь не идёт о токсичной воде, как о ней часто говорят в репортажах. В любом случае, ясно, что это вода, которая до сих пор частично радиоактивна, потому что в ней действительно присутствуют цезий-137 и тритий.
Однако верно и то, что МАГАТЭ предполагает, что это единственно доступное решение. Конечно, оно возмущает экологов и особенно сильно беспокоит рыболовов в Фукусиме: на протяжении нескольких лет им пришлось немного изменить представления о продукте рыболовного промысла в регионе, который испытывал проблемы с экспортом, особенно за границу. Было проведено множество тестов на всех видах рыб, которые вылавливают около Фукусимы, — они показывают, что эти рыбы здоровы. Но их сложно экспортировать, а если эта вода попадёт в океан, очевидно, это ещё больше повредит репутации рыбы из Фукусимы.
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