France 24: «нет выбора» — Япония решила слить воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан

Власти Японии решили через два года начать сброс в океан воды, которая остужала реактор станции «Фукусима-1» после аварии, сообщает France 24. Против такого решения выступают экологи, рыбаки и соседние страны, однако, по убеждению специалистов, у Японии нет выбора, а частично радиоактивная вода на самом деле не является настолько токсичной.

КОНСТАНТИН СИМОН, корреспондент France 24: В Японии уже семь лет ведутся яростные споры о воде. В чём же дело? Напомним: через 10 лет после радиационной аварии в марте 2011 года инженеры на атомной станции «Фукусима-1» продолжают держать под контролем реакторы, чтобы избежать новых происшествий, нового заражения. Но чтобы охладить внутреннюю часть реактора, им приходится использовать огромное количество воды, нефильтрованных грунтовых вод.

С тех пор есть ещё и загрязнение, связанное с водой. В итоге эту воду должны откачивать и хранить в тысяче огромных резервуаров, которыми заставили станцию, можно сказать, там больше нет места. Там больше 1,2 миллиарда литров воды, которая хранится на станции «Фукусима». Конечно, японцы готовили общественное мнение в Японии и по всему миру к сбросу воды в океан. Например, нас, журналистов, часто приглашали на станцию, чтобы объяснить, что речь не идёт о токсичной воде, как о ней часто говорят в репортажах. В любом случае, ясно, что это вода, которая до сих пор частично радиоактивна, потому что в ней действительно присутствуют цезий-137 и тритий.

Однако верно и то, что МАГАТЭ предполагает, что это единственно доступное решение. Конечно, оно возмущает экологов и особенно сильно беспокоит рыболовов в Фукусиме: на протяжении нескольких лет им пришлось немного изменить представления о продукте рыболовного промысла в регионе, который испытывал проблемы с экспортом, особенно за границу. Было проведено множество тестов на всех видах рыб, которые вылавливают около Фукусимы, — они показывают, что эти рыбы здоровы. Но их сложно экспортировать, а если эта вода попадёт в океан, очевидно, это ещё больше повредит репутации рыбы из Фукусимы.

ВЕДУЩИЙ: Да, и также за границей, потому что это беспокойство выходит за пределы японской границы.

КОНСТАНТИН СИМОН: Совершенно верно. Китай и Южная Корея осудили это возможное загрязнение, и, очевидно, они готовы на всё, чтобы попытаться помешать Японии. Тем не менее Япония, напомним ещё раз, пользуется поддержкой большинства экспертов. Рассматривалось множество вариантов, например, испарение воды, но все они чрезвычайно сложные. В конце концов у Японии на самом деле нет выбора, и ей придётся до конца осуществить процесс сброса воды, который начнётся через два года.