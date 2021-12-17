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От «диктатора с лицом ребёнка» до «ракетчика» — Sky News рассказал о десятилетнем правления Ким Чен Ына

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Лидер КНДР находится у власти уже десять лет. Вопреки ожиданиям, за эти годы он не стал проводить в стране экономические реформы. Напротив, Ким Чен Ын показал себя «коварным и беспощадным» руководителем, который делает ставку на усиление военной мощи, пишет корреспондент Sky News Том Чешир.
От «диктатора с лицом ребёнка» до «ракетчика» — Sky News рассказал о десятилетнем правления Ким Чен Ына
Reuters

«Ким Чен Ын начинал как диктатор с детским лицом. Теперь, спустя десять лет своего правления, он один из самых продолжительно правящих мировых лидеров»,  пишет корреспондент Sky News в Азии Том Чешир.

По словам журналиста, в 2011-м после смерти Ким Чен Ира будущее его наследника было не столь предсказуемым. Одни предполагали, что новому лидеру не удастся взять под контроль генералов, что приведёт к краху северокорейской династии. Другие ожидали, что Ын, получивший образование на Западе, проведёт в социалистической КНДР рыночные реформы по примеру Китая и Вьетнама.  
 
Но оба мнения оказались ошибочными. Ын «очень скоро доказал свою беспощадность». В 2013 году он казнил своего дядю Чан Сон Тхэка, а в 2017-м «приказал убить» сводного брата Ким Чен Нама, которого прочили в возможные лидеры Северной Кореи.
 
С момента прихода Ким Чен Ына к власти южнокорейские правозащитники зафиксировали 23 публичные казни, в основном с помощью расстрела. Однако их реальное число, вероятно, «намного выше», полагает Чешир.
 
На его взгляд, те, кто акцентировал внимание на обучении Кима в Швейцарии, должны были вспомнить примеры сирийца Башара Асада, египтянина Гамаля Мубарака и иранца Хасана Рухани, которые также получали западное образование. «Элитные школы не избавляют от хладнокровия, особенно когда на кону власть»,  подчёркивает автор статьи.
 
Тем не менее определённые намёки на экономические реформы действительно существовали. В 2016 году Ким объявил о политике параллельного экономического и военного развития. Примечательно, что корейские государственные СМИ «с радостью демонстрировали» изображения богатого Сингапура в репортажах о первой встрече лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, утверждает британский журналист.
 
Но, по его мнению, для Пхеньяна военная мощь всегда оказывалась важнее экономики. Северокорейское руководство сделало разработку ракет первостепенной задачей. Последовавшие в ответ международные санкции вкупе с COVID и сокращением импорта из Китая привели к чрезвычайному положению в стране.
 
В этом году Ким заявил, что КНДР переживает ещё один «трудный поход». Этот термин также используется для обозначения голода 1990-х годов, унёсшего жизни сотен тысяч человек, обращает внимание Чешир.
 
По его словам, до сих пор именно военная мощь становилась причиной самых примечательных моментов правления Кима. В 2017 году Северная Корея увеличила масштаб испытаний ракет и ядерных боеголовок. Перспектива конфликта с США казалась реальной, особенно после публичной перепалки двух лидеров. Трамп назвал Кима «ракетчиком». В ответ тот также «блеснул своим знанием тезауруса», объявив американского президента «маразматиком» и «психически больным».
 
Однако «гениальным ходом» Кима стало его предложение о встрече с Трампом, перед которым последний не смог устоять. Для Ына это был внезапный успех: он добился того, чего не удалось его отцу и деду, став первым северокорейским лидером, который провёл личные переговоры с действующим президентом США.
 
Первый саммит в Сингапуре был «экстраординарным». Трамп сказал, что у него сложились «особые отношения» с диктатором, которого он описал как «очень талантливого человека». Но конкретные результаты оказались незначительными: стороны подписали обязательство о полном ядерном разоружении Корейского полуострова, но не договорились о том, как этого достигнуть.
 
Несмотря на привязанность Трампа к Киму, второй саммит в Ханое оказался провальным. Северная Корея не согласилась с требованиями США и отказалась от диалога. С тех пор переговоры зашли в тупик, отчасти из-за затянувшейся коронавирусной эпидемии.
 
«Ким сталкивается с новым явно не влюблённым в него президентом США и сложной ситуацией. Но за десять лет он доказал своё коварство и беспощадность. Байден вряд ли будет последним президентом США, которому будет противостоять Ким Чен Ын»,  заключает Том Чешир.
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