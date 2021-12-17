От «диктатора с лицом ребёнка» до «ракетчика» — Sky News рассказал о десятилетнем правления Ким Чен Ына

Лидер КНДР находится у власти уже десять лет. Вопреки ожиданиям, за эти годы он не стал проводить в стране экономические реформы. Напротив, Ким Чен Ын показал себя «коварным и беспощадным» руководителем, который делает ставку на усиление военной мощи, пишет корреспондент Sky News Том Чешир.

«Ким Чен Ын начинал как диктатор с детским лицом. Теперь, спустя десять лет своего правления, он один из самых продолжительно правящих мировых лидеров», — пишет корреспондент Sky News в Азии Том Чешир.

По словам журналиста, в 2011-м после смерти Ким Чен Ира будущее его наследника было не столь предсказуемым. Одни предполагали, что новому лидеру не удастся взять под контроль генералов, что приведёт к краху северокорейской династии. Другие ожидали, что Ын, получивший образование на Западе, проведёт в социалистической КНДР рыночные реформы по примеру Китая и Вьетнама.

Но оба мнения оказались ошибочными. Ын «очень скоро доказал свою беспощадность». В 2013 году он казнил своего дядю Чан Сон Тхэка, а в 2017-м «приказал убить» сводного брата Ким Чен Нама, которого прочили в возможные лидеры Северной Кореи.

С момента прихода Ким Чен Ына к власти южнокорейские правозащитники зафиксировали 23 публичные казни, в основном с помощью расстрела. Однако их реальное число, вероятно, «намного выше», полагает Чешир.

На его взгляд, те, кто акцентировал внимание на обучении Кима в Швейцарии, должны были вспомнить примеры сирийца Башара Асада, египтянина Гамаля Мубарака и иранца Хасана Рухани, которые также получали западное образование. «Элитные школы не избавляют от хладнокровия, особенно когда на кону власть», — подчёркивает автор статьи.

Тем не менее определённые намёки на экономические реформы действительно существовали. В 2016 году Ким объявил о политике параллельного экономического и военного развития. Примечательно, что корейские государственные СМИ «с радостью демонстрировали» изображения богатого Сингапура в репортажах о первой встрече лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, утверждает британский журналист.

Но, по его мнению, для Пхеньяна военная мощь всегда оказывалась важнее экономики. Северокорейское руководство сделало разработку ракет первостепенной задачей. Последовавшие в ответ международные санкции вкупе с COVID и сокращением импорта из Китая привели к чрезвычайному положению в стране.

В этом году Ким заявил, что КНДР переживает ещё один «трудный поход». Этот термин также используется для обозначения голода 1990-х годов, унёсшего жизни сотен тысяч человек, обращает внимание Чешир.

По его словам, до сих пор именно военная мощь становилась причиной самых примечательных моментов правления Кима. В 2017 году Северная Корея увеличила масштаб испытаний ракет и ядерных боеголовок. Перспектива конфликта с США казалась реальной, особенно после публичной перепалки двух лидеров. Трамп назвал Кима «ракетчиком». В ответ тот также «блеснул своим знанием тезауруса», объявив американского президента «маразматиком» и «психически больным».

Однако «гениальным ходом» Кима стало его предложение о встрече с Трампом, перед которым последний не смог устоять. Для Ына это был внезапный успех: он добился того, чего не удалось его отцу и деду, став первым северокорейским лидером, который провёл личные переговоры с действующим президентом США.

Первый саммит в Сингапуре был «экстраординарным». Трамп сказал, что у него сложились «особые отношения» с диктатором, которого он описал как «очень талантливого человека». Но конкретные результаты оказались незначительными: стороны подписали обязательство о полном ядерном разоружении Корейского полуострова, но не договорились о том, как этого достигнуть.

Несмотря на привязанность Трампа к Киму, второй саммит в Ханое оказался провальным. Северная Корея не согласилась с требованиями США и отказалась от диалога. С тех пор переговоры зашли в тупик, отчасти из-за затянувшейся коронавирусной эпидемии.

«Ким сталкивается с новым явно не влюблённым в него президентом США и сложной ситуацией. Но за десять лет он доказал своё коварство и беспощадность. Байден вряд ли будет последним президентом США, которому будет противостоять Ким Чен Ын», — заключает Том Чешир.