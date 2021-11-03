Times: новой идеологией КНДР станет «кимченынизм»

Северная Корея отныне будет жить по заветам Ким Чен Ына: как удалось установить южнокорейским спецслужбам, во властных кругах КНДР с некоторых пор активно употребляется термин «кимченынизм», выяснили журналисты The Times. Впрочем, по данным британского издания, конкретной концепции у этой новой «идеологии» пока нет, а смысл такого названия прежде всего в том, чтобы подчеркнуть величие северокорейского лидера, который стремится выйти из тени великих предков.

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился убрать из всех правительственных зданий Пхеньяна портреты своего отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена, начав продвигать идеологию «кимченынизма», сообщает британская The Times со ссылкой на спецслужбы Южной Кореи.

По данным южнокорейской разведки, термин «кимченынизм» уже вошёл в лексикон северокорейских чиновников, а государственные СМИ КНДР, которые пока не используют новое слово, всё же стали называть Ким Чен Ына «Великим вождём», хотя ранее этот титул использовался исключительно по отношению к Ким Ир Сену.

Как подчёркивает обозреватель The Times, такие «беспрецедентные» перемены, по всей видимости, говорят о том, что Ким Чен Ын захотел «выйти из тени своих досточтимых предков и подчеркнуть собственные лидерские качества» — и что он абсолютно уверен в непоколебимости своей власти.

«Сигнал здесь яснее некуда, — прокомментировал ситуацию старший научный сотрудник Университета Кумин (Сеул) и эксперт по Северной Корее Фёдор Тертицкий. — Ким Чен Ыну не по душе отдельные аспекты системы, которую создали его отец и дед, в частности, привязка легитимности преемника к тому, насколько почтительно он относится к предшественникам. Нынешний лидер хочет быть самостоятельным самодержцем».

Какое значение вкладывается в термин «кимченынизм», южнокорейским разведчикам установить не удалось, пишет The Times. По всей видимости, слово служит не для описания конкретных политических идей, а лишь для того, чтобы «в целом утверждать величие и мудрость Ким Чен Ына», говорится в материале издания.

Государственной идеологией КНДР является доктрина чучхе, предполагающая независимость страны не только от капиталистического Запада, но и от соцлагеря, к которому Северная Корея принадлежала во времена холодной войны, напоминает обозреватель The Times.

«В 70-е годы прошлого века, когда в СССР как раз шла развернувшаяся в ответ на перегибы сталинизма борьба с культами личности, в КНДР начали использовать термин «кимирсенизм» — а в начале 80-х, когда Ким Чен Ир становился всё более явным преемником своего отца, государственные СМИ страны уже заговорили о «кимирсенизме-кимчениризме», — пишет журналист.

Между тем, коль скоро идеологию Ким Ир Сен в честь себя окрестил, главный вопрос теперь — какой он назовёт цветок, иронизирует автор статьи. Имя его деда получила выведенная в 1969 году орхидея-кимирсения, тогда как его отцу досталась бегония-кимченирия, селекционированная японским ботаником в 1988 году, поясняет обозреватель The Times.