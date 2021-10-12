Times: во время своего «таинственного исчезновения» Ким Чен Ын занимался дизайном

Глава КНДР Ким Чен Ын использовал время своего отсутствия на публике для изучения концепции двух новых туристических направлений, а также помогал разработать дизайн бутылок, грузовых кораблей, школьной формы и логотипов компаний, сообщает The Times. Благодаря опубликованным фотографиям с выставки промышленного дизайна стало также ясно, что за это время северокорейский лидер успел заметно сбросить вес.

Каждые несколько месяцев лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «внезапно и таинственно» исчезает из поля зрения общественности, что заставляет иностранных обозревателей строить различные «тревожные домыслы», пишет The Times. «Он болен, умер или просто сел на диету? — недоумевают западные СМИ. — Строит планы о мировом господстве или просто ушёл в отпуск?» Правда о его недавних исчезновениях наконец стала известна: как рассказывает издание, глава КНДР в это время помогал разрабатывать винные бутылки, грузовые корабли, школьную форму, а также ознакомился с двумя новыми туристическими проектами.

Британская газета объясняет, что подсказки нашлись на фотографиях с новой выставки промышленного дизайна в Пхеньяне, которые опубликовали государственные новостные службы. В выставке приняли участие северокорейские художники, представившие свои идеи от автобусов до логотипов компаний. В одном из списков обнаружили дни, когда Ким Чен Ын лично досконально изучал такие дизайн-проекты, и они совпадают со временем, когда он пропадал из поля зрения общественности.

«Педантичное ручное управление», как пишет издание, всегда было одним из элементов культа личности, сложившегося вокруг руководящего страной семейства. Отец нынешнего лидера Ким Чен Ир и его дед Ким Ир Сен изображались в СМИ как люди, которые не спали ночами, беспокоясь о квотах на чугун или производстве удобрений. Со своей стороны действующий глава КНДР применяет неустанную трудовую этику своей семьи в промышленном и графическом дизайне. Американский новостной сайт NK News проанализировал фотографии с выставки и выяснил, что Ким Чен Ын провёл как минимум 25 дней за изучением 110 дизайн-проектов, многие из которых связаны со строящимися новыми туристическими зонами на севере страны.

Кроме того, северокорейский лидер, несомненно, воспользовался своим исчезновением для того, чтобы похудеть. На опубликованных в июне фотографиях после нескольких недель отсутствия он выглядит заметно стройнее. При этом государственные СМИ цитируют преданного гражданина КНДР, который беспокоится о том, что Ким Чен Ын слишком много работает. «Особенно сильно защемило сердце у нашего народа, когда мы увидели истощённый вид генерального секретаря, — заявил мужчина. — Все говорят, что у них самопроизвольно навернулись слёзы на глаза».