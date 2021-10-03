Непрекращающийся круговорот провокаций и дипломатии — Spiegel о внешней политике КНДР

КНДР проводит настоящую «выставку вооружений»: сообщения об испытаниях ракет «нового типа» в последние недели не сходят со страниц СМИ, пишет Der Spiegel. В то же время на этой неделе Ким Чен Ын объявил о намерении возобновить работу «каналов связи» с Южной Кореей. По мнению экспертов, это вполне «типичный сценарий для северокорейцев»: с помощью курса на сближение с Сеулом Пхеньян претворяет в жизнь принцип «разделяй и властвуй» и пытается избавиться от международных санкций.

Арсенал, представленный северокорейским лидером Ким Чен Ыном в последние недели, впечатлил даже экспертов: сначала он объявил об испытании крылатой ракеты нового типа и новой баллистической ракеты железнодорожного базирования, а затем о запуске гиперзвуковой ракеты. В пятницу Ким Чен Ын завершил свою «выставку вооружений» запуском зенитной ракеты «нового типа», пишет Der Spiegel.

Государственные СМИ КНДР опубликовали «традиционные» воинственные пропагандистские картинки. Запуск таких ракет Северной Корей — это всегда угроза. Это всегда вызывает опасения по поводу ещё более опасных вооружений и их потенциалных целей.

«Запуск ракет и желание говорить о мире — звучит странно, но в этом есть логика», — отмечает автор статьи. Кажется удивительным, что на этой неделе из Северной Кореи пришли совершенно другие сигналы. В среду под аплодисменты Верховного народного собрания Ким Чен Ын в гражданской одежде — чёрном костюме и блестящем серебряном галстуке — подошёл к трибуне. Он заявил, что хочет возобновить работу «каналов связи» с Южной Кореей, потому что «все корейцы стремятся к тому, чтобы отношения снова улучшились». Каналы связи между правительствами и высокопоставленными военными двух стран должны быть восстановлены уже в начале октября.

В прошлом году Северная Корея «отключила все горячие линии» и взорвала здание межкорейского офиса связи. В июле этого года каналы связи возобновили работу, но ненадолго.

Как можно одновременно говорить о мире и запускать ракеты? «Это звучит противоречиво, — говорит Го Мён-Хён, эксперт южнокорейского аналитического центра Asan Institute, — но это вполне типичный сценарий для северокорейцев». По мнению Го, любые действия северокорейцев направлены на то, чтобы повлиять на следующий потенциальный раунд переговоров с США. По мнению журнала, это непрекращающийся годами круговорот из провокаций и дипломатии.

Сам Ким Чен Ын объяснил эту логику перед съездом партии в январе, когда он также объявил о модернизации своего арсенала. По словам Ким Чен Ына, «глупо и опасно», если Северная Корея не настолько сильна в военном отношении, насколько это возможно, когда враг направляет против страны всё более совершенное оружие. Оружие и ядерная программа Северной Кореи официально служат защитой от «враждебного окружения».

Кроме того, чем более сдерживающими являются системы, тем лучше позиция на переговорах. Ким заявил, что дипломатия более эффективна, когда она ведётся с позиции силы.

По мнению Го, руководство Северной Кореи обычно точно подсчитывает риски. В последние несколько недель северокорейские военные запускали в основном ракеты малой дальности, которые не слишком сильно провоцировали США.

Администрация Джо Байдена, похоже, пока не слишком стремится к бесперспективному диалогу с Пхеньяном. По мнению многих экспертов, именно поэтому Северная Корея прибегает к другому проверенному средству — расколоть Южную Корею и США. Она следует принципу «разделяй и властвуй».

По мнению многих экспертов, это объясняет, почему Ким Чен Ын вновь взял курс на сближение с Южной Кореей. Пхеньян знает, что Сеул по-прежнему заинтересован в примирении. Вопрос лишь в том, на какие уступки он готов пойти? Эксперты предполагают, что Северная Корея может попытаться использовать Сеул для усиления давления на Вашингтон.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводил кампанию за сближение с Севером с начала своего президентского срока. Его президентство заканчивается в следующем году. Мир с Северной Кореей станет кульминацией его политической карьеры.

На прошлой неделе в ходе общеполитических дебатов 76-й сессии ГА ООН Мун Чжэ Ин призвал к заключению своего рода мирного договора: он стремится к формальному окончанию Корейской войны, бушевавшей на полуострове с 1950-го по 1953 год и закончившейся лишь соглашением о прекращении огня.

Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи, назвала предложение Муна «преждевременным» — сначала Южная Корея должна отказаться от своей «враждебной политики». Однако, по её словам, это «интересная и замечательная идея».

Однако новое «потепление» со стороны Пхеньяна не означает, что руководство Северной Кореи действительно заинтересовано в диалоге. По мнению политических оппонентов Муна, отвечая на его предложение, сестра Ким Чен Ына хотела выяснить, на какие уступки готов идти Сеул. Они убеждены: Ким Чен Ына интересует только ослабление жёстких экономических санкций в отношении его страны. По мнению политолога Го Мён-Хёна, Северная Корея разговаривает с Югом только тогда, когда это кажется полезным.

Когда в пятницу южнокорейцы захотели воспользоваться каналом связи с Севером, они не получили ответа. Ни в девять утра, ни в пять вечера, отмечает Der Spiegel.