Guardian: второй запуск с начала года — Северная Корея испытала новую ракету

Северная Корея произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря, передаёт The Guardian. Предположительно, речь идёт о баллистической ракете. Это уже второй запуск КНДР в этом году: 5 января Пхеньян сообщил, что испытал сверхзвуковую ракету.

КНДР запустила в сторону Японского моря неизвестный снаряд, который может быть баллистической ракетой, сообщает The Guardian со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. Как отмечает издание, это второй запуск менее чем за неделю в попытке Северной Кореи усилить давление на США на фоне зашедших в тупик переговоров по ядерной программе и нарастающих экономических проблем режима.

По данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи запуск был замечен в ночь на вторник из внутреннего района КНДР в сторону Японского моря. Предположительно, это была баллистическая ракета. Как сообщили в информационном агентстве Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии, снаряд упал вне исключительной зоны страны.

В Токио поспешили осудить запуск. По словам премьер-министра Фумио Кисиды, тот факт, что «Северная Корея продолжает запускать ракеты, вызывает огромное сожаление».

Второй с начала января запуск произошёл вскоре после завершения обсуждения в Организации Объединённых Наций того, как реагировать на первый инцидент, который произошёл 5 января. Тогда Пхеньян сообщил, что испытал «сверхзвуковую ракету», которую труднее обнаружить или сбить.

По мнению эксперта Корейского исследовательского института национальной стратегии Син Бом Чхоля, Северная Корея могла приурочить последний запуск к заседанию Совета Безопасности ООН, на котором США, Франция, Ирландия, Япония, Великобритания и Албания выступили с совместным заявлением, осуждающим испытание сверхзвуковой ракеты.

«Запуск имеет политические и военные мотивы. Северная Корея продолжает испытания, чтобы разнообразить свой ядерный арсенал, но она приурочила запуск ко дню заседания СБ ООН, чтобы добиться максимального политического эффекта», — заявил Чхоль.

The Guardian отмечает: Пхеньян использует ракетные и ядерные испытания, чтобы доказать свою способность развивать оружейные технологии, несмотря на международные санкции, а также оказать давление на США и Южную Корею, чтобы заставить их пойти на уступки перед любыми будущими переговорами.

Тем не менее переговоры по ядерной программе, которые предоставили бы КНДР возможность получить экономическую помощь и гарантии безопасности от Соединённых Штатов, не проводились с 2019 года. Тогда второй саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом закончился преждевременно, так как они не смогли договориться о смягчении санкций в обмен на шаги по частичному демонтажу ядерного арсенала Пхеньяна.

В администрации президента США Джо Байдена отмечают, что открыты для переговоров «без предварительных условий», однако настаивают на том, что не откажутся от своей цели денуклеаризации. Северная Корея заявила, что также готова к переговорам, но только в том случае, если США и другие страны прекратят «враждебную политику» в отношении Пхеньяна.

Кроме того, ряд экспертов полагают, что Ким Чен Ын использует ракетные испытания в попытке отвлечь внимание от серьёзных внутренних проблем, включая нехватку продовольствия и экономический ущерб от спада торговли с Китаем во время пандемии коронавируса.