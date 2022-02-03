Глава британского МВД: Макрон не прав, когда осуждает иммиграционную политику Великобритании

Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что иммиграционная политика Великобритании толкает людей на попытки незаконно проникнуть в страну, рискуя своими жизнями, пишет The Guardian. По словам британского министра внутренних дел Прити Пател, Макрон ошибается, а его комментарии по этому вопросу «абсолютно неверны». Тем не менее лидер Франции обещает настаивать на том, чтобы Лондон утвердил легальный маршрут для въезда беженцев в Великобританию.

Британский министр внутренних дел Прити Пател заявила, что Эммануэль Макрон ошибается, когда утверждает, что иммиграционная политика Великобритании побуждает людей рисковать своей жизнью, пересекая Ла-Манш из Франции, сообщает британская газета The Guardian.

В ходе развития конфликта между двумя странами Пател отвергла заявления французского президента о том, что британская иммиграционная система благоприятствует тайной миграции и не позволяет тем, кто просит убежища, искать законные пути проникновения в страну. Её комментарии прозвучали на больших слушаниях в комитете по внутренним делам в среду. Она также сказала, что правительство ежедневно тратит ₤1,2 млн на размещение беженцев в гостиницах, и сообщила, что рассматривает возможность принятия нового закона о борьбе с пьянством.

Отвечая на вопрос о комментариях Макрона, Пател заявила: «Они абсолютно неверны». Также она добавила: «Всё французское правительство — и министр внутренних дел, и президент Макрон — благодаря очень хорошей работе, которую выполняет наш посол в Париже и её команда, полностью осведомлены о том, что касается задачи номер один: сотрудничества, которое мы должны поддерживать с Францией для борьбы с опасными и ненужными пересечениями границы, решения проблем нелегальной миграции, а также для работы с партнёрами-единомышленниками по всей Европе. Так что эти комментарии просто неверны».

В свою очередь, Макрон заявил, что он усилит давление на Бориса Джонсона с целью создания легального маршрута в Великобританию для лиц, ищущих убежища. Президент, который добивается переизбрания, сказал, что существующие правила поощряют нелегальную миграцию и не позволяют беженцам искать законные пути проникновения в страну, что толкает людей на попытки нелегально переправиться через границу.

«У британцев продолжает действовать система 1980-х годов, которая управляет экономической иммиграцией с помощью лицемерия. Легального маршрута иммиграции не существует, — подчеркнул Макрон. — Британцы должны чётко сформулировать свои потребности с точки зрения экономики и вновь открыть путь для законных запросов на предоставление убежища. Мы собираемся усилить давление».

Как напоминает издание, напряжённость между правительствами Франции и Великобритании возросла после того, как в ноябре затонула лодка, что привело к гибели 27 человек, причём обе страны возложили вину одна на другую.

В прошлом месяце министр обороны Джеймс Хиппи и старшие офицеры Королевского флота заявили парламенту, что корабли ВМС не будут перехватывать шлюпки, перевозящие людей через Ла-Манш, сообщает британская газета. Пател отметила, что роль вооружённых сил ещё не определена и что между представителями Министерства внутренних дел и Министерства обороны ведутся переговоры.

Второй постоянный секретарь Министерства внутренних дел Триша Хейс сообщила членам парламента, что ежедневно на размещение беженцев в гостиницах тратится ₤1,2 млн фунтов стерлингов государственных средств.

По словам Пател, правительство «изо всех сил старается» найти жильё для 12 тыс. человек из Афганистана, которые остались в гостиницах после эвакуации в прошлом году. Лишь около 4 тыс. из них нашли постоянное жильё. «У нас нет инфраструктуры в плане жилья и размещения», — подчеркнула Пател.

Также она сообщила комитету, что правительство рассматривает возможность введения уголовной ответственности за употребление спиртных напитков, но не стоит ждать решения по этому вопросу в ближайшее время, потому что сначала предстоит тщательно оценить ситуацию, пишет The Guardian.