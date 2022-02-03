Глава британского МВД: Макрон не прав, когда осуждает иммиграционную политику Великобритании
Британский министр внутренних дел Прити Пател заявила, что Эммануэль Макрон ошибается, когда утверждает, что иммиграционная политика Великобритании побуждает людей рисковать своей жизнью, пересекая Ла-Манш из Франции, сообщает британская газета The Guardian.
В ходе развития конфликта между двумя странами Пател отвергла заявления французского президента о том, что британская иммиграционная система благоприятствует тайной миграции и не позволяет тем, кто просит убежища, искать законные пути проникновения в страну. Её комментарии прозвучали на больших слушаниях в комитете по внутренним делам в среду. Она также сказала, что правительство ежедневно тратит ₤1,2 млн на размещение беженцев в гостиницах, и сообщила, что рассматривает возможность принятия нового закона о борьбе с пьянством.
Отвечая на вопрос о комментариях Макрона, Пател заявила: «Они абсолютно неверны». Также она добавила: «Всё французское правительство — и министр внутренних дел, и президент Макрон — благодаря очень хорошей работе, которую выполняет наш посол в Париже и её команда, полностью осведомлены о том, что касается задачи номер один: сотрудничества, которое мы должны поддерживать с Францией для борьбы с опасными и ненужными пересечениями границы, решения проблем нелегальной миграции, а также для работы с партнёрами-единомышленниками по всей Европе. Так что эти комментарии просто неверны».
В свою очередь, Макрон заявил, что он усилит давление на Бориса Джонсона с целью создания легального маршрута в Великобританию для лиц, ищущих убежища. Президент, который добивается переизбрания, сказал, что существующие правила поощряют нелегальную миграцию и не позволяют беженцам искать законные пути проникновения в страну, что толкает людей на попытки нелегально переправиться через границу.
«У британцев продолжает действовать система 1980-х годов, которая управляет экономической иммиграцией с помощью лицемерия. Легального маршрута иммиграции не существует, — подчеркнул Макрон. — Британцы должны чётко сформулировать свои потребности с точки зрения экономики и вновь открыть путь для законных запросов на предоставление убежища. Мы собираемся усилить давление».
Как напоминает издание, напряжённость между правительствами Франции и Великобритании возросла после того, как в ноябре затонула лодка, что привело к гибели 27 человек, причём обе страны возложили вину одна на другую.
В прошлом месяце министр обороны Джеймс Хиппи и старшие офицеры Королевского флота заявили парламенту, что корабли ВМС не будут перехватывать шлюпки, перевозящие людей через Ла-Манш, сообщает британская газета. Пател отметила, что роль вооружённых сил ещё не определена и что между представителями Министерства внутренних дел и Министерства обороны ведутся переговоры.
Второй постоянный секретарь Министерства внутренних дел Триша Хейс сообщила членам парламента, что ежедневно на размещение беженцев в гостиницах тратится ₤1,2 млн фунтов стерлингов государственных средств.
По словам Пател, правительство «изо всех сил старается» найти жильё для 12 тыс. человек из Афганистана, которые остались в гостиницах после эвакуации в прошлом году. Лишь около 4 тыс. из них нашли постоянное жильё. «У нас нет инфраструктуры в плане жилья и размещения», — подчеркнула Пател.
Также она сообщила комитету, что правительство рассматривает возможность введения уголовной ответственности за употребление спиртных напитков, но не стоит ждать решения по этому вопросу в ближайшее время, потому что сначала предстоит тщательно оценить ситуацию, пишет The Guardian.
Ссылки по теме
-
DE: британские ВМС сопроводили российские корабли в Северном море и Ла-Манше
-
Guardian: Франция стремится заключить миграционное соглашение между ЕС и Великобританией
-
Guardian: «преданные» французские рыбаки не довольны итогом переговоров и грозят Британии новой блокадой
-
DT: «Флаг вам в руки!» — Макрон возложил на Британию ответственность за решение кризиса в Ла-Манше