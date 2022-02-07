Le Monde: Путин опасается не вступления Украины в НАТО, а сближения Киева с ЕС

Украинский кризис начался с того, что Киев пытался пойти на сближение с Евросоюзом, так что именно эта перспектива по Украине пугает Путина, отмечает политолог Амели Зима в интервью Le Monde. По её словам, ЕС способен трансформировать Украину так, как не может НАТО, поскольку у них разная сфера деятельности.

Сопротивляемость и моральный дух ЕС сейчас проходят испытание, отметила в интервью Le Monde политолог Амели Зима. Она поясняет: на Украине весь кризис начался с того, что у неё появилась перспектива вступить в ЕС, а вовсе не из-за желания Киева присоединиться к НАТО. Поэтому Евросоюзу нельзя сейчас оставаться на втором плане.

По мнению политолога, сейчас многие склонны переоценивать место НАТО в этой истории. Но она настаивает: НАТО никогда не предлагало Украине плана по вступлению в альянс, хотя и обещало рассмотреть её кандидатуру. А ЕС, наоборот, достиг прогресса в сближении с Украиной, подписал с ней соглашение о создании зоны свободной торговли.

«Привлекательность ЕС для Украины беспокоит президента Путина, тем более что речь идёт о стране у границ России. ЕС может внести такой вклад в трансформацию Украины, какой никогда не сделает НАТО, поскольку сфера деятельности альянса гораздо уже». Так что, по мнению эксперта, обоснование Путина своих действий тем, что Украина вступает в НАТО, не выдерживает критики.

Она отмечает, что Путин хочет посеять раздор среди союзников, но у него получается обратный эффект. «На деле альянс в данный момент более сплочённый, чем год-два назад», — заявила Амели Зима, отметив, что все действия России привели к тому, что нейтральные страны вроде Швеции и Финляндии лишь укрепили своё сотрудничество с НАТО. Они подписывают новые соглашения, участвуют в совместных учениях, хотя в альянс не вступают: их население эту идею не поддерживает.

При этом и сам альянс возвращается к своей главной цели — обеспечению безопасности своих членов. В 2000-е годы он от неё отстранялся, занимался внешними операциями вроде Афганистана. Вывод войск оттуда привёл к негативным последствиям для НАТО. И, по словам эксперта, Путин, видимо, подумал, что это даёт ему окно возможностей.

«Россия считает Украину заповедной зоной, братской страной, чья независимость после распада СССР была исторической ошибкой», — отмечает Амели Зима. По её словам, Путин не соблюдает ключевые принципы международного права. При этом некоторые страны сознательно шли на уступки. Так, например, после падения железного занавеса Польша отказалась от притязаний на земли, которые были в её составе до Первой мировой войны, а теперь оказались в Белоруссии, на Украине, в Литве.

В случае с Россией проблема выходит за границы просто Украины — она касается бывших членов Восточного блока, которые присоединились к НАТО в конце 1990-х. Путин хочет вернуть установленный до этого миропорядок в сфере безопасности. Поэтому Москва и требует убрать всякое военное присутствие западных сил из Центральной и Восточной Европы. Если бы руководство НАТО с этим согласилось, это привело бы к тому, что новые члены альянса стали бы второстепенными, лишёнными реальной военной защиты.

По словам политолога, альянс всегда был осторожным в своей политике по расширению. Так, альянс подписал основополагающий акт по отношениям с Россией в мае 1997 года, и в нём принял на себя обязательство не размещать войска, ракеты и другую инфраструктуру на территории новых членов. В то время основной упор в обороне этих членов был сделан на ядерном зонтике США и на статье 5 Устава НАТО о взаимопомощи в случае нападения.

А уже новые передовые силы НАТО разместило в Польше и странах Прибалтики в ответ на действия России на Украине, отмечает эксперт. Но, по её словам, своих обязательств альянс при этом не нарушал, ведь там было всего четыре батальона численностью 1000 человек. А вот Россия, по её мнению, свои обязательства нарушила, ведь она говорила, что будет поддерживать мир и стабильность и уважать суверенитет всех государств.

Журналист Le Monde высказал предположение, что, возможно, Украине подошёл бы статус, равноценный статусу Финляндии, которая считается нейтральной страной, не входит в НАТО. Однако Амели Зима напоминает: Финляндия входит в ЕС и является партнёром НАТО, а это для Путина две красные линии. У Финляндии была особенная ситуация в условиях холодной войны, а сейчас у неё довольно многочисленная армия, так что о нейтральности нельзя говорить.

Проблема заключается в том, что весь диалог происходит сначала между Россией и США, а потом уже в рамках НАТО. Нужно же, чтобы Москва согласилась вести разговор с ЕС, а также чтобы все члены Евросоюза были уверены, что в случае роста напряжённости он способен вступиться. Пока же такого не происходит, признаёт эксперт. Страны Восточной и Центральной Европы возлагают эту роль на США и НАТО.

Политолог предлагает первым делом возобновить договоры, которые в последнее время были разорваны или нарушались, например Договор о ракетах средней и меньшей дальности, Договор об обычных вооружённых силах в Европе.

США ещё при Бараке Обаме стали больше внимания уделять Азии. И когда Байден пришёл к власти, страны Восточной и Центральной Европы опасались, как бы он не стал повторять «наивную» политику Обамы, который хотел перезагрузить отношения с Россией. И Байден показал слабость, когда снял санкции с «Северного потока — 2», а также когда высказался о минимальном вмешательстве. С точки зрения стран Восточной и Центральной Европы, нужно снижать напряжённость, чтобы прийти к диалогу, но при этом быть готовыми к жёстким мерам, отмечает Амели Зима в интервью Le Monde.