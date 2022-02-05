Эксперт Daily Express: Украина лишь дымовая завеса реальных планов Путина в Европе
Внимание всего мира приковано к Украине — к стране, на границе которой президент России Владимир Путин разместил 100-тысячную группировку. При этом многие державы опасаются, что Москва может начать вторжение в это государство, которое находится прямо на пороге Европы. В то же время Путин отказывается отводить свои войска, требуя, чтобы НАТО отказалось от возможности принимать Украину в альянс, пишет Daily Express.
Однако эксперт в сфере обороны Шашанк Джоши считает, что у российского лидера на самом деле совсем другие планы. Он, в частности, указал на российские войска, которые «хлынули в Белоруссию».
Джоши также не исключил, что Путин, возможно, стремится к «долгосрочной интеграции» российских и белорусских вооружённых сил.
Такой исход, по его словам, «будет представлять реальную угрозу для Польши и Прибалтики», укрепив при этом «власть Путина».
Белоруссию и так связывают с Россией тесные отношения, а лидер этой страны Александр Лукашенко на прошлой неделе пообещал поддержать Москву в войне против Запада. Лукашенко также обвинил Запад в попытке «утопить в крови российско-украинское братство». Что же касается Путина, то он обвинил западные державы в том, что они стараются втянуть Россию в войну, игнорируя в то же время опасения России насчёт Киева и его политики.
По мнению Джоши, Белоруссия обладает определённым значением. «Российские войска направляются в Белоруссию для проведения так называемых учений. Но на самом деле это не учения — их не планировали. Есть вероятность, что после референдума по Конституции в Белоруссии, намеченного на этот месяц, Россия просто оставит там полноценное присутствие», — заявил он.
«Можете называть это аннексией Белоруссии, если хотите, но я думаю, что это слишком сильное выражение, — добавил эксперт. — Некоторые говорят о «союзном государстве» Белоруссии и России. Но я хочу сказать, что долгосрочная интеграция военного потенциала Белоруссии и России будет представлять реальную угрозу для Польши и стран Прибалтики и укрепит власть Путина и его наследие во многих смыслах».
«Верю ли я в это целиком и полностью? Нет. Но, как мне кажется, здесь есть вероятность, которую стоит учитывать… вероятность, что он скажет: «Ну ладно, не получил я того, что хотел, но я останусь в Белоруссии. Это будущее европейской безопасности, живите теперь с этим», — подытожил Джоши.
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