Польский профессор: в украинском кризисе у переговоров больше шансов на поиск его решения, чем у войны

«Если бы я знал, как политически разрешить украинский кризис, я бы, наверное, получил Нобелевскую премию мира», — сказал польский профессор Тадеуш Ивинский. В беседе с порталом WNP он объяснил, что войны заканчиваются куда сложнее, нежели начинаются. Поэтому, по мнению учёного, переговоры намного важнее, поскольку они дают шанс найти в украинском кризисе компромисс, удовлетворяющий все стороны.

«Я рискну сказать, что российско-украинской войны не будет, хотя идеи Путина иногда кажутся мне безумными. Мне как шахматисту нравится поговорка: «Угроза сильнее её исполнения». Это имеет применение также и в политике», — сказал порталу WNP польский профессор Тадеуш Ивинский. В беседе он привёл пример Польши, когда в 2009 году курс злотого резко стал падать — и тогдашний премьер-министр Дональд Туск выступил с идеей присоединения его страны к еврозоне в 2011 году. «Этого было достаточно, чтобы остановить рост курса евро...», — напомнил он.

Политолог объяснил, что в случае потенциального украинско-российского конфликта элемент неожиданности можно исключить, потому что стороны уже открыто готовятся к нему и делают свои предупреждения. Он предложил также взглянуть на перспективу введения Западом жёстких экономических и политических санкций в отношении России. Однако, к счастью, конфликт вряд ли перерастёт в мировую войну, если он всё-таки начнётся. В настоящее время Запад обладает явным военным преимуществом перед Россией. «Это уже не та ситуация, как в начале 1960-х годов, когда русские разместили свои ракеты на Кубе», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что нельзя недооценивать Россию, потому что, как ни крути, это глобальная держава, даже если величину её экономики можно сравнить с экономикой Нидерландов или Южной Кореи. Об амбициях и геополитическом влиянии России говорят и действия России в Сирии и Африке, а также хакерские атаки в ходе президентских выборов в США в 2016 году. Более того, Москва по-прежнему сохраняет свои позиции в Венесуэле и на Кубе.

В интервью он также обратил внимание на то, что Украина сегодня очень сильно меняется, и это совсем другая страна, нежели восемь лет назад. Изменения заметны как в экономике и политике, так и в менталитете простых украинцев. Более того, сегодня он не может себе представить, чтобы Москва могла напрямую повлиять на результаты выборов на Украине, как это имело место в прошлом. Одновременно любое укрепление позиции Украины Россия воспринимает в качестве угрозы.

Он также предложил не забывать слова Путина о величайшей, по его мнению, трагедии 20 века — распаде СССР. «Эту точку зрения разделяют многие россияне. Войны начинаются легко, а заканчиваются куда сложнее. Однако я не думаю, что россияне сумасшедшие», — добавил эксперт. Он считает, что даже после потенциально победоносной войны было бы непросто контролировать страну, которая вдвое больше Польши и к тому же хорошо вооружена. Более того, Киев уже сумел убедить Запад поддержать его, и Россия об этом прекрасно знает. Поэтому российский президент, требуя письменного подтверждения о нерасширении НАТО, должен был считаться с отрицательным ответом, уверен Ивинский. В беседе он утверждает, что США — это страна, которая ценит ценности, поэтому у него нет опасений по поводу возможного «нового Мюнхена».

В беседе он обратил внимание на то, что баланс сил в мире сильно меняется. Сегодня весома лишь «Большая пятёрка»: США, Китай, Индия, Россия и ЕС в целом. Далее следует Япония, Бразилия и Индонезия. Понимая свою позицию, Россия хочет вернуть себе свою сферу влияния на территории стран бывшего СССР. При этом Москва понимает, что, хотя Литва, Латвия и Эстония тоже входили в состав СССР, она уже навсегда их потеряла. Не исключено и то, что если бы Запад официально признал статус России как мировой державы, Владимир Путин в обмен на этот жест мог бы отказаться от своих притязаний в отношении Украины.

«Я совершенно не разделяю российскую философию о сферах влияния. Однако лучше надеяться на внутренние перемены в самой России, чем провоцировать войну. Возможно, и Украина при нашей помощи сможет окрепнуть в экономическом плане настолько, что когда-нибудь сама станет силой притяжения для России, и прежде всего, для россиян», — сказал политолог.

Более того, он уверен, что, несмотря на всю свою эффективность и долгосрочное воздействие, ужесточить введённые ранее санкции в отношении России будет непросто. «Санкции — это не панацея. Нельзя отказываться от переговоров. Возможно, возобновление переговоров в несколько изменённом нормандском формате принесёт позитивные результаты. По крайней мере я стараюсь быть оптимистом», — признал профессор.

«Если бы я знал, как политически разрешить украинский кризис, я бы, наверное, получил Нобелевскую премию мира! Однако одно можно сказать точно: договорённости, следующие из переговоров, должны удовлетворять все стороны, вовлечённые в конфликт», — резюмировал Тадеуш Ивинский в беседе с порталом WNP.