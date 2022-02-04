WSJ: видео с трупами и скорбящими актёрами — США обвинили Россию в подготовке предлога для вторжения на Украину

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия может обнародовать сфабрикованную видеозапись нападения со стороны Украины, которую сможет использовать как предлог для нападения на страну, пишет The Wall Street Journal. Впрочем, представить доказательства своих утверждений о якобы готовящейся провокации России в правительстве США отказались.

В Министерстве обороны США заявили, что Россия планирует создать ложный предлог для вторжения на Украину, выпустив сфабрикованную видеозапись* нападений со стороны украинских военных, сообщает The Wall Street Journal.

По словам американских чиновников, Вашингтон обнародовал эту информацию, чтобы разоблачить российскую тактику в попытке предотвратить конфликт на Украине. Как заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, американские разведданные свидетельствуют о том, что Москва планирует инсценировку нападения, которое может либо «произойти» на российской территории, либо быть направлено против русскоязычного населения востока Украины.

Американские чиновники предполагают, что Москва может использовать пропагандистское видео, на котором были бы запечатлены «графические сцены» с якобы произошедшим по вине Киева взрывом, трупами, актёрами, играющими роль скорбящих людей, разрушенными постройками, а также с военным снаряжением. При этом, по словам чиновников, техника на видео будет выглядеть так, как будто она принадлежит Украине или странам НАТО. В частности, речь идёт о турецких беспилотных летательных аппаратах Bayraktar, использованием которых Украиной недовольны в Кремле.

«Это лишь один пример, о котором мы можем говорить сегодня. Мы видели подобное в исполнении россиян в прошлом и полагаем, что важно, когда мы это замечаем, обнародовать информацию», — приводит издание слова Кирби.

По мнению администрации президента США Джо Байдена, видео позволит России утверждать о наличии угрозы своей безопасности и послужит основанием для военных операций, оправдав вторжение на Украину.

Как отмечает WSJ, в Великобритании, с которой Соединённые Штаты делятся практически всеми собранными разведданными, заявили, что согласны с оценкой якобы готовящейся провокации России в отношении Украины.

«Это очевидное и шокирующее доказательство беспричинной агрессии и скрытой деятельности России по дестабилизации Украины. Такое воинственное намерение в отношении суверенной демократической страны полностью неприемлемо, и мы самым решительным образом это осуждаем», — отметила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Впрочем, сообщает издание, на просьбу представить доказательства утверждений США и Великобритании о планах военного и политического вмешательства России на Украину пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в четверг ответил отказом.

«Если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США, британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки», — заявил Прайс.



*Комментарий ИноТВ: «Не мне гадать, почему наши западные коллеги могут в современных условиях удивляться. Они удивляются по поводу и без повода, в основном без повода, либо по поводам, которые они сами выдумывают. Я читал, смотрел в интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбасс. Бредовость такого рода измышлений, их с каждым днем становится все больше, очевидна любому мало-мальски опытному политологу», — прокомментировал слова Кирби министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия».