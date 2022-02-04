CNN: американский авианосец Harry S. Truman усиливает НАТО в Европе для сдерживания России

В то время как США и их союзники утверждают, что надеются на дипломатию, авианосец Harry S. Truman остаётся в Европе дольше, чем было запланировано, сообщает телеканал CNN. Таким образом США демонстрируют полную поддержку партнёров по НАТО на фоне роста напряжённости на российско-украинской границе и дают понять, что ответят на растущую угрозу европейской безопасности и стабильности.

США и их союзники объединились для совместной демонстрации силы в ответ на российскую агрессию. Корабль ВМС США Harry S. Truman находится в Европе — улучшает сотрудничество с союзниками по НАТО, чтобы гарантировать, что альянс сможет действовать более слаженно, говорит офицер лётного состава Жанетт Лаззаро.

ЖАНЕТТ ЛАЗЗАРО, офицер лётного состава: Мы просто прибываем на место и интегрируемся с разными партнёрами по НАТО, со всеми, с кем мы работаем. Мы работаем, для того чтобы обеспечить, в некотором смысле, более гладкий процесс коммуникации.

В то время как Россия продолжает наращивать военное присутствие неподалёку от украинской границы, США говорят, что продолжат помогать укреплять НАТО. Сейчас впервые с окончания холодной войны авианосная ударная группа была переведена под командование НАТО. Truman сопровождают корабли разных стран НАТО.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: США оставляют авианесущий крейсер Harry S. Truman в Европе на более долгое время, чем было запланировано, на фоне обостряющегося конфликта с Россией, чтобы убедить союзников Америки в том, что США полностью привержены коллективной обороне.

Россия стянула более 100 тысяч военнослужащих к границе Украины, считают в США. Москва может дать приказ о нападении в любой момент. В то время как президент Байден заявил, что он не отправит войска США на Украину, Harry S. Truman может эффективно укреплять восточный фланг НАТО, несмотря на значительное присутствие военно-морских сил США в Чёрном море. Находящиеся на крейсере боевые самолёты F/A-18 способны быстро достичь территорий вблизи Украины. Командующий авианосца Truman говорит, что сейчас окупаются годы интеграции с союзниками.

КУРТ РЕНШОУ, командующий авианосной ударной группой: Мы преданны нашим союзникам и партнёрам, мы способны оперативно действовать в любой точке мира. И с точки зрения неприятеля — если вы сомневаетесь, — если у нас есть сильное партнёрство, оно сильнее, чем когда-либо сможет быть любой противник, действующий в одиночку.

США говорят, что Россия заплатит высокую цену за любое дальнейшее вторжение на Украину. Пентагон только что объявил, что разместит дополнительные американские войска в Германии, Польше и Румынии.

ДЖОН КИРБИ, пресс-секретарь Пентагона: Нынешняя ситуация требует, чтобы мы укрепили сдерживающую и оборонительную позицию на восточном фланге НАТО. Президент Байден ясно дал понять, что Соединённые Штаты ответят на растущую угрозу европейской безопасности и стабильности.

Однако США и их союзники говорят, что они надеются на то, что дипломатия возьмёт верх. Между тем, одна из сильнейших сдерживающих сил Америки остаётся на посту.

Это был корреспондент CNN Фред Пляйтген с борта авианосца Harry S. Truman в Адриатическом море.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 03 февраля 2022 года.