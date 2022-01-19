Корреспондент: США обещают оказать Украине дополнительную поддержку

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США готово оказать дополнительную поддержку армии Украины. Как передаёт «Корреспондент», Кирби отметил, что США «продолжат искать способы помочь Украине защитить себя», в том числе путём предоставления «дополнительной поддержки» в сфере безопасности.
Министерство обороны США готово оказать дополнительную поддержку армии Украины. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Мы будем продолжать отслеживать ситуацию на местах, и, если нам потребуется принять решение с целью усиления защиты, мы это сделаем», — заявил Кирби.
По его словам, Пентагон продолжает наблюдать многочисленное присутствие российских войск возле восточной и северо-восточной границы Украины.
Кирби отметил, что США «продолжат искать способы помочь Украине защитить себя», в том числе путём предоставления «дополнительной поддержки» в сфере безопасности.
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