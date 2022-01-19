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Корреспондент: США обещают оказать Украине дополнительную поддержку

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США готово оказать дополнительную поддержку армии Украины. Как передаёт «Корреспондент», Кирби отметил, что США «продолжат искать способы помочь Украине защитить себя», в том числе путём предоставления «дополнительной поддержки» в сфере безопасности.
Корреспондент: США обещают оказать Украине дополнительную поддержку
AP

Министерство обороны США готово оказать дополнительную поддержку армии Украины. Как пишет «Корреспондент», об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы будем продолжать отслеживать ситуацию на местах, и, если нам потребуется принять решение с целью усиления защиты, мы это сделаем», — заявил Кирби.

По его словам, Пентагон продолжает наблюдать многочисленное присутствие российских войск возле восточной и северо-восточной границы Украины.
 
Кирби отметил, что США «продолжат искать способы помочь Украине защитить себя», в том числе путём предоставления «дополнительной поддержки» в сфере безопасности.
 
Представитель оборонного ведомства США также напомнил, что на Украине находятся на ротационной основе инструкторы Нацгвардии штата Флорида, которые обеспечивают консультативную помощь украинским военным.
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