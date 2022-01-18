ABC: американские сенаторы пообещали Киеву наказать Москву «сокрушительными санкциями»

Группа законодателей из США посетила украинскую столицу и встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Они пообещали, что продолжат поддерживать Киев, и заверили, что предпримут шаги, чтобы «удержать Россию от вторжения», передаёт ABC News.

Впереди важная неделя для отношений между США и Россией. Напряжённость из-за Украины нарастает. Российские войска были развёрнуты вдоль границы, и теперь, по словам американских властей, Москва также планирует скрытые операции на территории Украины.

Группа американских сенаторов сейчас находится в Киеве. Сегодня вечером с ними побеседовал старший иностранный корреспондент ABC News Иэн Пэннел.

Сегодня вечером на фоне обостряющегося кризиса американские сенаторы выступили с жёстким заявлением в адрес Владимира Путина.

РИЧАРД БЛЮМЕНТАЛЬ, сенатор-демократ от Коннектикута: Мы предоставим народу Украины оружие, летальное оружие. Они должны защищать свою жизнь и средства к существованию.

Сегодня в Киеве американские законодатели встречались с украинским президентом. Они пообещали ему свою полную поддержку и заверили, что правительство США предпримет шаги, чтобы удержать Россию от вторжения.

ИЭН ПЭННЕЛ, старший международный корреспондент ABC News: Если Россия пересечёт границу, если она усилит давление на Украину или Европу, какие ответные меры вы хотите увидеть на возможное вторжение?

КРИС МЁРФИ, сенатор-демократ от Коннектикута: Если Россия продвинется дальше вглубь Украины, Соединённые Штаты введут серьёзные беспрецедентные сокрушительные санкции против России.

ДЖИН ШАХИН, сенатор-демократ от Нью-Гемпшира: Теперь решение за президентом Путиным.

100 тысяч российских военнослужащих сосредоточились у границы с Украиной. Кремль требует гарантий того, что страна не вступит в НАТО, и угрожает военным ответом, если он их не получит. Кремль отрицает, что у него есть планы вторжения, но не исключает развёртывания военных объектов гораздо ближе к США, потенциально в Латинской Америке.

ИЭН ПЭННЕЛ: Обе стороны говорят, что теперь другая должна сделать следующий шаг. Угроза обострения ситуации сейчас высока как никогда. И инициатива этой двухпартийной группы сенаторов должна дать понять, что они и администрация будут готовы принять ответные действия. Уит?

Понятно. Иэн Пэннел, спасибо за сегодняшний репортаж.

Дата выхода в эфир 17 января 2022 года.