24 канал: американский сенатор пообещал Киеву летальное оружие в случае российского вторжения

Во время встречи с двухпартийной делегацией конгресса США президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию вокруг Украины. Как передаёт «Телеканал новин 24», сенатор Ричард Блюменталь заявил, что в случае вторжения России на Украину США предоставят Киеву летальное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией конгресса США. Как передаёт «Телеканал новин 24», политики обсудили ситуацию вокруг Украины, сенаторы выразили полную поддержку Киеву.

В состав делегации вошли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.

Зеленский поблагодарил конгресс за солидарность с народом Украины. Он также проинформировал сенаторов о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах по противодействию агрессии России.

«Мы чувствуем и получаем действенную помощь в сфере безопасности в столь сложное время, время агрессии со стороны России», — сказал глава государства.

Как отмечает издание, во время разговора подняли и тему «Северного потока — 2». Стороны согласились, что российский газопровод — вызов для энергетической безопасности Украины и Европы.