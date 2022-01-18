Guardian: «сигнал Кремлю» — Лондон отправляет на Украину противотанковые системы и инструкторов

Глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес объявил, что его страна продала Киеву оборонительное оружие, которое призвано «отвратить Кремль от вторжения». Кроме того, по словам чиновника, «небольшое количество» британских военнослужащих должны будут обучить украинцев обращению с боевыми системами, передаёт The Guardian.

Великобритания начала поставлять Украине новое лёгкое противотанковое оружие в ответ на «всё более угрожающее поведение России». Об этом на заседании палаты общин объявил глава Минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес, пишет The Guardian.

Лондон увеличивает военную помощь Киеву, поскольку Москва продолжает развёртывать свои войска на западных границах. В частности, Кремль отправляет солдат на учения в соседнюю Белоруссию, которая, по мнению некоторых экспертов, представляет собой «наиболее вероятный маршрут вторжения» на Украину, утверждает издание.

«Мы приняли решение поставить Украине лёгкие противотанковые оборонительные системы вооружения», — заявил министр. Он добавил, что «небольшое количество» британских военнослужащих помогут киевским силам освоить полученную технику.

«Позвольте мне прояснить: эти системы вооружения предназначены для ближнего действия и явно служат для оборонительных целей. Они не являются стратегическими и не угрожают России; их необходимо использовать в целях самообороны», — подчеркнул Уоллес.

Впрочем, эти слова британского министра вряд ли убедят Москву. Владимир Путин не так давно критиковал Турцию, которая продала Украине противотанковые беспилотники, и называл эту сделку «провокацией», напоминает The Guardian.

Источники издания в Минобороны Великобритании не раскрыли подробности о том, какие именно системы были проданы Украине. Но, на взгляд экспертов, речь идёт о лёгком противотанковом оружии нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров.

Британские системы обладают аналогичными возможностями, но уступают в мощности американским «Джавелинам», которые Вашингтон поставляет Киеву с 2018 года. В теории они способны вывести из строя танк при поражении сверху, подчёркивает издание.

Во время выступления Уоллес также пообещал пригласить своего российского коллегу Сергея Шойгу на двусторонние переговоры в Лондон, хотя пока неясно, состоится ли эта встреча. «Мы готовы обсуждать вопросы, связанные с взаимными опасениями в области безопасности, и взаимодействовать конструктивно и добросовестно», — сказал британский министр.

Председатель парламентского комитета обороны от тори Тобиас Эллвуд поинтересовался у Уоллеса, какую дальнейшую поддержку окажет НАТО, если Путин «даст зелёный свет вторжению». В ответ министр выразил надежду, что объявление о поставках британского оружия Украине станет сигналом для Кремля.

«Я надеюсь — потому что я думаю, что президент Путин ещё не принял окончательного решения, — но я надеюсь, что этого (продажи противотанкового оружия Киеву. — ИноТВ) достаточно, чтобы отвратить Кремль», — сказал Уоллес. Он также предположил, что «единый фронт санкций» и «стойкость украинцев» заставят Москву задуматься о дальнейших действиях.

«С 2016 года я пять раз посещал Украину и знаю, что украинцы — гордый народ, который поднимется и будет бороться за свою страну, за демократию и за свободу, — сказал министр. — Любое вторжение будет рассматриваться не как «освобождение», а как оккупация, и я боюсь, что это может привести к огромным человеческим жертвам всех сторон».

Новая продажа оружия стала расширением существующих британских военных обязательств. До недавнего времени Лондон поставлял Киеву корабли и военно-морское оборудование, объявив в прошлом году о сделке на сумму ₤1,7 млрд на поставку двух минных тральщиков и совместное строительство восьми судов для Черноморского флота, обращает внимание The Guardian.