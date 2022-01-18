Главком ВСУ: украинская армия удовлетворяет стандартам НАТО больше, чем некоторые страны-члены

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный уверен, что украинская армия сделала значительный шаг вперёд, чтобы приблизиться к членству в НАТО. Как пишет «Корреспондент», Залужный отметил, что ВСУ даже овладели стандартами Североатлантического альянса лучше некоторых государств-участников.
Украина не только выполнила план действий по членству в НАТО, но и овладела стандартами Североатлантического альянса лучше некоторых государств-участников. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.
«Не хочу никого критиковать, но таким количеством стандартов, насколько я знаю, овладели далеко не все вооружённые силы европейских стран, которые уже являются членами альянса», — сказал военный.
Залужный отметил, что ВСУ освоили более 300 стандартов НАТО. По его мнению, вступление в НАТО теперь зависит от политиков.
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