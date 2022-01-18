Times: в обострении отношений России и Запада виноват этнонационализм Путина

Нынешнее обострение между Западом и Москвой возникло не из-за того, что НАТО угрожает России, а из-за «путинской трактовки истории и его нереализованных амбиций насчёт Украины», уверен министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Как пишет политик в статье для The Times, подтверждением этого является написанная в прошлом году статья российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой «мало точности, зато противоречий — с лихвой». И именно этнонационализм Путина, считает Уоллес, виноват в сложившейся ситуации.

На самом деле России угрожает не расстановка сил НАТО, а привлекательность ценностей альянса, уверен министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Как пишет он в статье для The Times, действия Москвы на самом деле продиктованы «путинской трактовкой истории и его нереализованными амбициями насчёт Украины».

В качестве подтверждения своих тезисов Уоллес приводит статью российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой «мало точности, зато противоречий — с лихвой».

«Статья Путина напрочь игнорирует чаяния украинцев и будоражит тот самый этнонационализм, который веками кочевал по всей Европе и ещё может пробудить те же разрушительные силы древней ненависти», — пишет британский министр.

Он отмечает, что в статье Путин обвиняет Запад в том, что он сеет раскол, чтобы «править» Россией. Уоллес оставляет данную позицию без комментариев, поскольку, по его словам, «никто на Россию не зарится». Однако более пристальное внимание британский министр уделяет теме Украины в статье российского президента.

«Что касается Украины, то Россия сама признала её суверенитет как независимой страны и гарантировала её территориальную целостность, подписав не только Будапештский меморандум в 1994 году, но и Договор о дружбе в 1997 году. Но это Кремль, а не Запад задался целью разжечь разногласия на Украине и в других странах Европы. Есть доказательства многочисленных попыток ГРУ и других российских ведомств вмешаться в демократические выборы и внутренние проблемы чужих стран. Принцип «разделяй и властвуй» засел в голове у Москвы, а не НАТО», — пишет Бен Уоллес.

Он также отмечает, что «Украина существовала отдельно от России гораздо дольше, чем вместе». Уоллес приводит мнение профессора истории Эндрю Уилсона, который считает, что русские и украинцы в лучшем случае «родственники, но никак не один народ».

Сам Путин, продолжает британский министр, в своём эссе признаёт, что «всё меняется: страны и народы — не исключение. Разумеется, какая-то часть народа в процессе своего развития под влиянием ряда причин и исторических обстоятельств в определённый момент может осознать себя отдельной нацией. Как мы должны к этому относиться? Ответ один: с уважением!» Однако он отбрасывает ряд обстоятельств, которые противоречат его утверждениям.

«Сомнительная, мягко говоря, перспектива, которая никоим образом не оправдывает ни оккупацию Крыма* (точно так же, как Россия оккупировала Крым в 1783 году в нарушение русско-турецкого Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года), ни любое вторжение на современную Украину — страну независимую и суверенную», — пишет министр обороны Великобритании.

Как заключает Бен Уоллес, у России и Великобритании долгая и нередко взаимовыгодная история: именно в союзе с Британией Россия разбила Наполеона и Гитлера, от эпохи Петра Великого до XIX века британцы служили при российском дворе адмиралами, генералами, хирургами и архитекторами, а отцом русского флота является уроженец шотландского Инверкитинга Сэмюэль Грейг. Однако, отмечает министр, британское правительство «не намерено мириться со злонамеренной деятельностью Кремля».

«Поэтому, если холодной январской или февральской ночью российские войска ещё раз вторгнутся на территорию суверенной Украины, припомните путинское эссе, написанное прошлым летом. И спросите себя, что оно значит не только для Украины, но и для всей Европы. И что будет дальше», — подводит итог министр обороны Великобритании.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

