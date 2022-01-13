Вести выяснили, почему украинские политики так стремятся переименовать Россию в Московию

Украинские депутаты в очередной раз захотели переименовать Россию. Депутаты фракции «Голос» в Киевском городском совете предлагают на территории Украины называть Российскую Федерацию Московией. Однако, как пишут «Вести», эксперты считают, что подобные инициативы не только не имеют под собой исторической базы, но и являются нелепыми и невежественными.

Депутаты фракции «Голос» в Киевском городском совете зарегистрировали проект решения, которым предлагают на территории Украины называть Российскую Федерацию Московией. Также авторы проекта считают необходимым отказаться от использования в наименовании России исторического названия Русь. В случае если депутаты Киевсовета проголосуют за, проект решения направят президенту, в Верховную раду и кабинет министров. «Вести» разбирались, есть ли историческая правда в предложении депутатов, которое уже подняли на смех в соцсетях.

Как продолжает издание, идея «Голоса» не нова. В 2015 году в парламенте был зарегистрирован законопроект представителей фракции «Радикальной партии» Олега Ляшко Оксаны Корчинской и Андрея Лозового. Они предлагали запретить использовать историческое название территории Украины (то есть Русь) и производных от неё слов в качестве названия или синонима Российской Федерации.

На сайте президента Украины есть более десятка петиций о возвращении России названия Московия. Последняя из них зарегистрирована 10 января и ссылается на решения Ровенского и Львовского облсоветов, которые в канун 2022 года уже пытались «восстанавливать историческую справедливость».

«Руководствуясь ст. 43 закона Украины «О местном самоуправлении на Украине», областной совет решил: 1) обратиться к президенту Украины и Верховной раде об изменении официального названия государства Российская Федерация на Московия (текст обращения прилагается)», — говорится в решении Ровенского облсовета от 17 декабря 2021 года.

В самом обращении депутаты подводят под предложение историческую основу и перечисляют события, которые происходили на территории нынешних Украины и России начиная с XXI века (так в оригинале. — ИноТВ), цитируют Блока и Достоевского.

«Летописец XI столетия упоминает о московских племенах. Он пишет, что это были дикари: у них не было никаких законов, обычной морали, жили в землянках, ели сырое мясо и рыбу, не знали земледелия. В то же время Киев был культурнее и богаче ряда европейских столиц. У Праукраины были оживлённые торговые и культурные связи со всем культурным миром — с Грецией, Малой Азией, Индией. А в Северной Московщине ещё в ХХ столетии носили кожаную одежду дикарского кроя (один кусок с дыркой на голову), которую носили обезьянолюди шесть тысяч лет назад», — приводят аргументы депутаты Ровенского облсовета, при этом упоминают украинских князей и украинское государство IX — XIII веков и называют его одним из самых больших в Европе.

Депутаты утверждают, что в 1709 году Московия, несмотря ни на какие исторические факты, просто провозгласила себя Россией, следовательно, наследницей всего политического достояния Руси. Тогда же возникло разделение на великороссов — жителей России и малороссов — украинцев.

«Так азиаты-москвины стали «русскими», а монгольская Московия — Россией. Как доказательство — до этого периода невозможно найти ни одну карту Европы или мира, где бы территория Московии называлась как-то иначе, в частности Россией», — резюмируют в Ровенском облсовете.

Их львовские коллеги за аргументацией также обратились к старинным картам.

«На картах и ​​атласах XV — XVI и даже XVIII веков не отображается страна как Россия, а лишь как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария», — говорится в их обращении к президенту и к Верховной раде.

Львовяне уверены, что переименование Петром I Московского царства в Россию в октябре 1721 года «бросило серьёзный вызов идентичности украинского народа и оправдание оккупации части территории современной Украины» и что северо-восточный сосед Украины неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием «Россия».

Как отмечает издание, депутаты фракции «Голос» в Киевском горсовете не придумали ничего нового и просто переписали в своё заявление подходящие им тезисы.

«Территория нынешней Российской Федерации никогда, до нового времени, не называлась иностранными источниками и местными жителями ни Русью, ни Россией. Российская Федерация до 1721 года называлась Московское царство, или, как её ещё именовали, Московия», — цитируют авторов проекта на странице киевского «Голоса» в Facebook.

Они уверены, что название «Русь» и производные от этого слова могут быть применены только к территории современной Украины.

Историк, академик Национальной академии наук Украины Пётр Толочко убеждён: инициативы местных депутатов не только не имеют под собой исторической базы, но и являются нелепыми и невежественными.

«Это очень странно, как если бы я пришёл во Львовский горисполком и сказал, что с этого момента вы будете называться не Львовским, а Лембергским, потому что в Германии много лет подряд Львов именовался Лемберг. Во-первых, это не в компетенции облсоветов, как называться России. Во-вторых, содержательно это не отвечает реальности», — отмечает учёный в комментарии «Вестям».

По его словам, Россия так же, как и Украина, ведёт свое начало от Древней Руси, от русской земли, но Украина на определённом этапе потеряла это название, а Россия его сохранила.

«Россия — это «Русь» в греческой транскрипции, Россия — это историческое название. Что касается Московии, то образования с таким самоназванием никогда не было», — говорит историк.

Тот факт, что на европейских картах вместо России была Московия, он объясняет просто: так в XV — XVI веках европейские путешественники и политики называли Русское государство. Они отождествляли Россию с Москвой, поэтому появилось название Московия в европейских документах и на европейских картах, но это никогда не было самоназванием Русского государства. Централизованное Русское государство появилось в конце XV века при Иване III, а при Петре I превратилось в Российскую империю.

Пётр Толочко также отмечает, что в территорию тогдашней так называемой Московии входила в том числе в значительной степени и территория современной Украины.

«Малороссия была составной частью Русского государства, начиная со времён Алексея Михайловича и Богдана Хмельницкого. Для западных путешественников и чиновников это государство и было Московия. Если быть щепетильным, то не предложить бы Украине именоваться Московией, ведь тогда это было единое государство», — задаётся вопросом учёный.

Что касается Украины и украинцев, то, по его словам, это гораздо более поздние названия — XIX-XX веков.

«И мы — как географическое, этническое и государственное понятие — Украиной стали уже в советское время. А до этого были русские (от слова Русь — русичи), малороссы, так было по существу до середины XIX века, когда наша интеллигенция захотела немного выделиться и найти себе другое название, не сроднённое с корнем Русь, и небольшая часть территории по Днепровью между Черкассами и Киевом называлась Украина», — говорит Толочко.

Он шутит: люди, которые жили во времена Киевской Руси, в X — XIII веках и позже, представить себе не могли, что они украинцы или что будут такими в будущем. В то же время мировая история знает множество примеров, когда всё государство называется по одной его части или получает новое название.

«Это какой-то наш комплекс неполноценности. Я даже не нахожу сколько-нибудь разумного объяснения, чем руководствуются чиновники. Подменяют понятия, и комментировать эти предложения стыдно», — резюмирует собеседник «Вестей».