Euronews: можно вытащить Грузию из СССР, но нельзя вытащить СССР из Грузии

30 лет назад не стало Советского Союза, и в Грузии по этому поводу смешанные чувства. Некоторые грузины называют СССР террористическим государством, другие вспоминают, что в советские времена на всё хватало денег, жизнь была стабильной и предсказуемой. В любом случае наследие Советского Союза до сих пор в Грузии заметно и оказывает влияние даже на молодёжь, отмечает Euronews.

На развалах блошиного рынка на Сухом мосту в центре Тбилиси можно найти артефакты, напоминающие о Советском Союзе. Местные жители и гости грузинской столицы могут найти здесь винтажные сувениры. Кто-то из иностранцев обязательно спросит, продается ли здесь бюст Сталина, корочки советского паспорта или военные награды. Для кого-то советское прошлое — это время безмятежной юности, стабильного заработка и бесплатных путёвок в пансионат. Но у некоторых людей весь этот антиквариат вызывает горькие воспоминания о жизни при коммунизме.

ЖИТЕЛЬ ТБИЛИСИ: Да ничего у нас не было, экономика не функционировала как таковая. Если вам что-то было нужно купить, вы ехали в Москву. Люди, которые ностальгируют по СССР, скорее всего, вспоминают о некоторой стабильности, предсказуемости нашей жизни.

ДРУГОЙ ЖИТЕЛЬ ТБИЛИСИ: Мы были всем обеспечены, всё было доступно, зарплаты были высокими, хватало на путешествия, безработицы не было.

На улицах Тбилиси многое напоминает о советском периоде. Для молодого поколения серп и молот на зданиях или на балюстрадах — это просто атрибуты далекой истории.

ТРЕТИЙ ЖИТЕЛЬ ТБИЛИСИ: Важно знать, что Советский Союз был террористическим государством, которое не оставляло своим гражданам никакой свободы политического волеизъявления, где о свободе не было и речи.

ЖИТЕЛЬНИЦА ТБИЛИСИ: Советское прошлое до сих пор влияет на многие аспекты жизни нашего общества. Представления и взгляды нашей молодёжи были заложены их родителями, жившими в СССР. От этого становится грустно.

Ровно 30 лет назад в декабре 1991 года 15 бывших советских республик стали независимыми государствами. Но Россия всё равно считает постсоветские страны сферой своего эксклюзивного влияния. Это относится и к Закавказью.

ЛАША БАКРАДЗЕ, историк: Владимир Путин считает распад Советского Союза главной геополитической катастрофой XX века. Мы видим усилия, направленные на то, чтобы страны СНГ и Грузия оставались на орбите Кремля. В Москве уже как-то смирились с окончательной потерей Прибалтики: этим республикам удалось перевернуть страницу вовремя и вступить в ЕС и НАТО. Украине и Грузии не удалось это сделать, и вы видите, какие у этого последствия.

Сложностей в отношениях России и Грузии добавляют последствия войны 2008 года. Грузинские власти не признают независимость Абхазии и Южной Осетии и считают эти территории оккупированными Москвой.

ОЛИВЕР РЕЙЗНЕР, профессор Государственного университета Ильи (Тбилиси): В государствах, образовавшихся после распада СССР, всё ещё высоко влияние политической культуры Российской Федерации. Как верно подметил один из моих коллег: «Вы можете вытащить Грузию из Советского Союза, но не можете вытащить Советский Союз из Грузии».

В маленькой Грузии вопросы национальной и культурной идентичности всегда были жизненно важными, поэтому переосмысление советского прошлого — здесь непрерывный процесс. Новое поколение грузин с надеждой смотрит на Запад и видит своё будущее только в качестве независимого государства.

Дата выхода в эфир 25 декабря 2021 года.