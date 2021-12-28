Ведущий Fox: американские вооружённые силы разрушает левая идеология

Пентагон, заразившийся при Бараке Обаме «пробуждизмом», разрушает основы боеготовности американских вооружённых сил, распространяя левые идеи, убеждён ведущий Fox News и бывший военнослужащий Национальной гвардии США Пит Хегсет. По мнению Хегсета, американцы своими руками отнимают у солдат уверенность в себе и в своей стране — а Китай и Россия, глядя на это, смеются.

О решении ВВС США позволить военнослужащим указывать свои гендерные местоимения в служебной переписке:



Это совершенно перевёрнутые приоритеты. Я только недавно ушёл из Национальной гвардии. И как участник этих тренингов могу сказать вам, что командование думало только об одном — как бы соблюсти очередную политкорректную директиву от Пентагона.



Пентагон точно так же, как и многие другие наши институты, заражён «пробуждизмом»*. Честно говоря, это началось по большей части при Обаме, который выбирал тех или иных генералов за их политические взгляды. Не за успехи в уничтожении врагов, а за готовность подчиниться новым приоритетам, будь то участие женщин в боевых действиях или другие гендерные приоритеты, трансгендерные приоритеты… Теперь так: мы должны взять этот отдельный элемент нашего общества, эту меритократию, иерархию, скажем так, токсичной мужественности… «Такого не должно быть, мы не можем позволить этому оставаться прежним».



Это, скорее, толкает всех обратно к индивидуализму. «Вот мои индивидуальные приоритеты, мои индивидуальные политические взгляды». Это полная противоположность тому, что я видел, когда возглавлял пехотный взвод: мы все были разного происхождения, разного цвета кожи, кто-то из нас был богат, кто-то беден, но это было неважно, мы служили стране вместе. Именно такой дух нужно культивировать в вооружённых силах. А такие вот меры только вбивают клинья…



О заявлении председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала Марка Милли на тему необходимости изучения критической расовой теории в Вооружённых силах США:



Понимать историю, понимать своего врага действительно важно. Но если приказывать своим военным читать о том, какая у них плохая страна или какие они расисты из-за своего цвета кожи, это никоим образом не повысит эффективность их работы.



Отчасти это связано с тем, что вооружённые силы решили, будто это они должны менять общества. Вся эта идея, что вооружённые силы занимаются государственным строительством, привела к бесславному концу в Афганистане и Ираке. Потому что американцы в камуфляже не могут изменить целые культуры. Можно сделать много замечательных вещей, убить много плохих ребят, но человеческую природу не изменить.



Думаю, у нашего общества множество проблем, в нашей истории множество грехов прошлого, и мы это знаем. Но если мы учим молодёжь, которая приходит служить, что она — часть проблемы из-за своего цвета кожи, это не повышает эффективность работы наших вооружённых сил.



Итак, это совершенно неправильно расставленные приоритеты генерала-активиста, который хочет, чтобы его любили в приличном обществе, в политическом истеблишменте. И сейчас считается, что это круто — «пробудиться», прочитать книги вроде «Белой хрупкости» и размышлять о том, что ты такой, потому что ты белый или чёрный.



Знаете, что десятки лет было незаконным в вооружённых силах? Расизм! Нельзя быть расистом в Вооружённых силах США! И когда у нас бывали такие инциденты, кстати, крайне редко, мы с этим разбирались. Потому что это ненормально, неприемлемо.



Но если я, будучи командиром взвода или роты, скажу своим темнокожим солдатам: «Вы изначально жертва, вам не дают преуспеть, потому что Америка такова», — а своим белым солдатам: «Вы все угнетатели»… Знаете, ребятам из техасской глубинки. Во-первых, они посчитают это бессмыслицей, потому что это неправда. А во-вторых, это совсем не полезно для боевого духа и сплочённости подразделения!



Такому человеку, как Милли, следовало бы это знать. Но многие из этих высокопоставленных деятелей не служили в боевых батальонах или бригадах в Ираке и Афганистане, если говорить о недавнем времени. Они были во многих «пробуждённых»… У вооружённых сил давние отношения с аспирантурами, вроде Гарвардской школы Кеннеди, школы бизнеса, со школами Лиги плюща. И многие наши генералы, которым прочат большое будущее, обучаются в этих школах. И что же они там видят? Ту же философию, что и в «Белой хрупкости» или «Как быть антирасистом». Всё это они и несут потом в вооружённые силы. И никакой пользы для противостояния актуальным сейчас угрозам это не несёт — а угрозы эти реальны, они есть, и нам хорошо бы быть готовыми.

О будущем Вооружённых сил США:

За будущее американских вооружённых сил я действительно беспокоюсь. Скажу так: у меня есть дети, и я всегда думал и говорил одну вещь — надеюсь, что некоторые из моих детей, а лучше — все, примут решение поднять правую руку, принять присягу и служить своей стране. Я бы очень этого хотел. Я бы очень хотел, чтобы они поступили в Вест-Пойнт, я был бы ими так горд. Но теперь я впервые стал в этом сомневаться — а надо ли мне на самом деле, чтобы они пошли таким путём? Буду ли я уверен, что они вступают в ряды организации, которая, как должно, воплощает собой американские ценности? Не знаю. И я не просто так это всё говорю — я по-прежнему скорее хочу, чтобы они служили. Бог с ним с Вест-Пойнтом — пускай так пойдут на службу, меня это вполне устроит. Лучшей школы у меня в жизни не было — я служил с мужчинами и женщинами, которые, как и я, любят свою страну, видел, как живут люди в других странах, и мог гордиться тем, что знаю, что делаю всё возможное, чтобы защитить свою страну. Но та траектория, на которой наши вооружённые силы находятся сейчас, не приведёт к укреплению готовности военнослужащих сражаться с противником и его убивать.

Китай и Россия смеются, когда видят, что мы творим сами с собой и как такая политика отражается на нашей способности при необходимости собрать в кулак национальную волю. То есть вспомните, как мы сумели мобилизовать свою страну после терактов 11 сентября. Только не будем о том, чем это всё кончилось, и обо всём таком прочем — тогда у нас была гордость за воинский класс, тогда мы в него реально вкладывались. Получится ли у нас повторить, если в будущем возникнет такая необходимость? А ведь если не веришь в себя, очень сложно переходить в атаку и проявлять агрессию, чтобы победить врага. «Зачем мне сражаться за победу над коммунизмом, когда мы на самом деле — страна страшных расистов, которую на самом деле основали в 1619 году и которая сама по себе сущее зло?» Так что хотел бы сохранить оптимизм, но признаюсь, что сейчас я уже довольно сильно колеблюсь.



Дата выхода в эфир 26 декабря 2021 года.



* Левую идеологию в США часто описывают словом woke — «пробуждённый, прозревший» (прим. ИноТВ).

